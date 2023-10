La sobrina de la reina, Carla Vigo, reaparece muy recuperada: "Mi prima Leonor lo está haciendo muy bien y lo va a hacer aún mejor"

La sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, de 23 años (hija de su hermana Erika), ha pasado por un delicado bache de salud y un ingreso hospitalario, del que se encuentra muy recuperada.

Carla, que es actriz, ha debutado en la pasarela de la mano de Famous Model Star, formando parte del desfile de moda organizado por Caluga Artesanía y presentado por Christina Rapado.

La joven ha atendido amablemente a la prensa y, aunque de manera tímida, ha dado algunas pinceladas sobre cómo son su vida y su salud actualmente y qué relación mantiene con su familia.

"Es importante parar cuando estás regular y, cuando puedas volver, volver", señala en referencia a su propio caso. Y añade un mensaje esperanzador para personas que están en su situación: "Aunque parezca muy difícil, se sale. Siempre va a haber alguien que se importe por ti y si no, pues hazlo por ti mismo, pero siempre vas a salir (…) Yo no me considero un ejemplo, pero si a alguien le sirve el mensaje, yo me quedo tranquila".

La princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía, primas hermanas de Carla, en Asturias. EFE

Carla, que ha trabajado con el bailaor Rafael Amargo, confiesa tener planes laborales, el primero desfilar tras hacer estas declaraciones. "No es lo mismo desfilar, que actuar, pero confío en hacerlo bien".

Respecto a su familia materna, Carla Vigo dice sentirse muy orgullosa de su prima Leonor, con la que se lleva cinco años. "Lo está haciendo muy bien y yo creo que lo va a hacer mejor todavía", subraya.

No sabe si algún día asistirá a los premios Princesa de Asturias. Y aunque no quiere hablar de su tía, Letizia, ni de su abuela materna, Paloma Rocasolano, sí asegura que felicitará a su prima Leonor el próximo 31 por su 18 cumpleaños. Y añade: "La familia es muy importante".