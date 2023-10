Situación límite en Gaza: sin agua, hospitales colapsados, casas destruidas, enfermedades... mientras Israel intensifica sus bombardeos

Dos semanas después del ataque coordinado de los terroristas palestinos de Hamás sobre diversos objetivos en Israel, la situación en la Franja de Gaza es cada vez más crítica: elementos básicos como el agua o útiles médicos escasean, mientras la ayuda humanitaria llega con cuentagotas e Israel intensifica su caza a los islamistas sobre el terreno.

En las últimas 24 horas, la aviación israelí ha intensificado los bombardeos sobre objetivos militares en Gaza. En la madrugada del sábado al domingo, Israel ha logrado eliminar a dos operativos de alto rango de Hamás junto a otros milicianos, con un total de 110 muertos.

El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, explicó este domingo que en efecto los ataques se habían intensificado, y de nuevo pidió a los civiles palestinos que aún permanecen en el norte de la Franja que se trasladen a la zona sur para su seguridad, algo que han hecho ya cientos de miles de gazatíes en estas dos semanas.

Taly como revela el informe de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), sus aviones de combate "eliminaron a otros terroristas" y "atacaron decenas de objetivos terroristas" de la Franja, "algunos de los cuales se encontraban en edificios de alta altura".

Según Hamás, que controla el Ministerio de Salud de Gaza, son 4.651 los muertos y a 14.245 heridos como consecuencia de las operaciones israelíes sobre la Franja.

El grupo terrorista sostiene que al menos 1.873 niños (un 40%) y 1.023 mujeres han muerto durante los ataques israelíes. La Autoridad Nacional Palestina, por su parte, estima en 90 los palestinos fallecidos en Cisjordania desde el comienzo de las hostilidades.

Viviendas destruidas

También fuentes de Hamás, en concreto las que controlan el Ministerio de Vivienda en la Franja, afirman que 164.000 viviendas del enclave, un 42% del total de "unidades residenciales" del territorio, han sido total o parcialmente destruidas en las operaciones antiterroristas de Israel.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), dice que 139.000 unidades residenciales se encuentran parcialmente dañadas, de las cuales 10.656 han quedado "inhabitables".

Brotes de varicela, sarna y diarrea

Este mismo organismo ha advertido este domingo que se están empezando a detectar casos de varicela, sarna y diarrea en la Franja, debido a las malas condiciones sanitarias y a la escasez de agua potable.

La OCHA dice que es imprescindible que vuelva el suministro de luz a la Franja, o al menos que se garantice la entrada de combustibles para los generadores eléctricos, después de que hace unos días, la propia ONU acusara a Hamás de robar más de 24.000 litros de gasolina acumulados por el organismo internacional en la Franja.

Según el informe de la OCHA, las personas que aún no han abandonado la Franja están consumiendo agua salobre procedente de pozos agrícolas, lo que podría causar brotes de cólera y supone riesgos para la salud para bebés, mujeres embarazadas y personas con problemas renales.

Este mismo domingo, el comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió que "en tres días, la UNRWA se quedará sin combustible", elemento "fundamental" para la Franja.

"Sin combustible, no habrá agua, no funcionarán los hospitales ni las panaderías. Sin combustible, la ayuda no llegará a muchos civiles que la necesitan desesperadamente. Sin combustible, no habrá ayuda humanitaria", sostiene Lazzarini.

Apertura de los pasos

Una ayuda humanitaria que ya ha empezado a llegar este fin de semana, pero con muy poca intensidad. El sábado se abrió por primera vez el paso de Rafah, entre Gaza y Egipto, para permitir el paso de 20 camiones con ayuda. Esta apertura duró cinco horas.

Este domingo, se volvió a abrir el paso, y en esta ocasión fueron 17 los camiones con medicamentos, alimentos y agua los que entraron en Gaza, tras las intensas negociaciones entre Egipto y Estados Unidos para permitir el tránsito de estos bienes.

No obstante, estos 37 camiones no bastan. Este envío "dista mucho de ser suficiente", dijo Philippe Lazzarini, ya que "Gaza necesita una línea de suministro humanitario ininterrumpida y ampliada".

Situación en los hospitales

Hamás, a través de su controlado Ministerio de Sanidad de la Franja, ha denunciado también la situación de sus hospitales. Según sus fuentes, en los centros hospitalarios de la franja se está operando sin anestesia a los pacientes, y ante la falta de luz, los médicos operan con las linternas de sus móviles.

Medhat Abbas, responsable del Ministerio de Sanidad de Gaza, sostiene que "se opera a quienes pueden tener una esperanza de vida, otros son dejados a su suerte". "Sin duda lo que más se necesita es combustible, suministros médicos y agua para beber", dice.

El Ministerio de Sanidad de Gaza indicó esta semana que había trasladado a 60 pacientes con insuficiencia renal del norte al sur de Gaza para que sean tratados con diálisis, ante la falta de suministro eléctrico.