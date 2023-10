El Cuponazo de la ONCE reparte más de 8,6 millones de euros en Madrid

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 8.680.000 euros entre los madrileños barrios de Pacífico y Vallecas en el sorteo de este viernes, con 68 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y el resto, premiados con 40.000 euros cada uno, en el sorteo de este viernes, 20 de octubre.

El vendedor, Raúl Moral, es quien ha llevado la suerte y la ilusión con estos más de 8,6 millones de euros que ha repartido en distintos puntos de la capital.

Entre otros, el cupón agraciado con los seis millones se han vendido en la Tasca Tanay, situada en la Avenida Ciudad de Barcelona, 7.

También ha repartido premios en la zona de Vallecas, concretamente en el Restaurante La Fragua (Calle Luis I, 62) y en la oficina de Correos situada en el Camino de Hormigueras, justo enfrente de la imprenta de la ONCE desde donde salieron los cupones agraciados hace unas semanas.

"Todavía no he hablado mucho con ellos porque como yo libro el fin de semana y muchos comercios están cerrados fin de semana, pero vamos, con los que he podido hablar súper emocionados, súper agradecidos y muy contentos", ha explicado.

Algunos de los agraciados con los que ha conversado, ha explicado, habían invertido en un negocio y les iba "fatal", por lo que se ha mostrado "muy contento" de que el premio de 40.000 euros les vaya a venir "fenomenal".

Moral lleva 22 años como vendedor y, según ha dicho, "nunca había dado un premio, ni pequeño ni nada", por lo que se ha mostrado muy feliz porque además ha ido a parar "a gente obrera". "A mí no me ha tocado nada, pero me he alegrado por esa gente que es gente obrera a la que se lo he dado y súper orgulloso y contento", ha resaltado.