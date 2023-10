Isa Pantoja no cree que su madre haya dicho que quiera "irse sola" cuando se muera

Una semana después de su boda con Asraf Beno, Isa Pantoja ha zanjado en televisión los temas candentes sobre la celebración y la ausencia de algunos de sus familiares a la misma, del mismo modo que ha mostrado su incredulidad cuando le han trasladado las palabras de su madre y su supuesta decisión de no querer a nadie presente en el día de su muerte.

Así lo ha hecho saber en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, Vamos a ver, desconfiando de si esas fueran las palabras exactas de la tonadillera: "Yo no creo que haya dicho eso".

La hija de Isabel Pantoja ha puntualizado que le parece "feo" hablar de la supuesta muerte de su madre y que es "un poco dramático con la situación que se está viviendo en el mundo" con "tanta guerra y tanta muerte".

Asimismo, ha reiterado que "hay que pensar en la vida y no en las cosas negativas y que al final la edad no tiene que ver, desgraciadamente, como estamos pudiendo ver, para morir. Eso no tiene edad y me puede pasar a mí ahora mismo, entonces no me gusta hablar de esas cosas".

La relación de la cantante española con sus hijos está rota desde hace años y en los últimos meses la distancia se ha incrementado tras el desencuentro con Kiko Rivera cuando decidió ir a verle mientras estaba ingresado en el hospital y su ausencia a la boda de Isa.

Todo ello ha hecho que Isabel Pantoja reflexione sobre "el día que ella fallezca", según adelantó Beatriz Cortázar este jueves en el programa de Atresmedia, Y ahora Sonsoles.

"No quiere un velatorio, un tanatorio, un funeral ni una alfombra roja de gente desfilando. No quiere a nadie. Quiere irse sola, acompañada, supongo que de su hermano y de su núcleo más reducido. Y no quiere homenajes ni hijos ni nada", aseguró la colaboradora del programa.