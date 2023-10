Educación licitará nuevos centros para acabar con los 33 íntegramente en barracones

Los barracones o aulas prefabricadas son una solución en teoría temporal a la falta de espacio en los centros educativos o al periodo que transcurre entre la demolición del viejo colegio y la construcción del nuevo. Aun así, todavía persisten en la Comunitat Valenciana 33 escuelas o institutos públicos construidos íntegramente con barracones en los que están escolarizados miles de alumnos. Para poner fin a esta situación, la Conselleria de Educación va a sacar a licitación y a adjudicar "en breve" la construcción de nuevos centros, al tiempo que en algunos de ellos darán comienzo las labores de desmontaje de las aulas prefabricadas. Además, la provincia de Alicante es la más afectada, con 13 centros de 12 municipios diseñados en su totalidad con barracones.

Otra de las medidas destinadas a aligerar la construcción de nuevos centros escolares es la revisión del Plan Edificant, ideado por el anterior Ejecutivo del Botànic. Consiste en una delegación de competencias que dejaba en manos de los ayuntamientos la licitación y adjudicación, eso sí, transfiriéndoles los fondos necesarios.

Según explican desde el departamento que dirige José Antonio Rovira, este procedimiento ha acabado "sobrecargando" a los municipios "en muchas ocasiones", algo que la Conselleria considera "injusto". Por ello, "si funciona bien seguirá adelante y, si no es así, se buscarán alternativas", aseguran estas mismas fuentes.

El proceso de evaluación lo está llevando a cabo la Dirección General de Infraestructuras Educativas. Su objetivo, apuntan desde Educación, es "determinar su estado y viabilidad" por la mencionada sobrecarga de los ayuntamientos, en especial de los más pequeños, que cuentan con menos medios e infraestructura para gestionar estos procesos.

A ello se une otro factor desencadenado en los últimos años, principalmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania: el aumento del coste de los materiales que, según constatan desde la Conselleria, ha acabado ralentizando las obras.

"Edificant debe servir para agilizar plazos y eliminar trabas, pero no está claro que en este momento eso sea así y es injusto que los ayuntamientos tengan que asumir la responsabilidad". Por ello, Educación no descarta prolongar el plan si da resultados, pero tampoco suprimirlo si no es así, insisten desde este departamento.

Baja ejecución y obras pendientes

La baja ejecución del Plan Edificant y las continuas modificaciones presupuestarias han sido una constante en los últimos años. Según datos del PP, de los 1.722 millones de euros se han ejecutado 351 millones, es decir, ha quedado sin ejecutarse el 80%. Por su parte, hay centros que esperan desde hace décadas, como el IES Patraix de Valencia. Compromís, que hasta el cambio de gobierno gestionó la Conselleria de Educación, ha urgido al Ayuntamiento a licitar las obras de este instituto para no perder los 11 millones del plan autonómico.

Situación por provincias

Respecto a los centros que siguen dando clase íntegramente en barracones, la provincia de Alicante se lleva la peor parte y, pese a ser la segunda en población, supera a la de Valencia. En concreto son 13 los colegios e institutos en esta circunstancia. Se trata de dos colegios en Torrevieja y de uno en Els Poblets, Elche, La Vila Joiosa, Teulada, Villena y Pilar de la Horadada. A ellos se suman tres institutos en Petrer, Sant Joan d’Alacant y Santa Pola, así como una escuela infantil en Elda y un centro de Educación Especial en Alicante capital.

En el caso de la provincia de Valencia, tres de los 12 colegios corresponden a la capital y otros cuatro a Faura, Ontinyent, Ador y Bonrepós i Mirambell. A ellos hay que unir cuatro institutos en Canals, Gandia, Ontinyent y Alboraya, y un aulario en Quart de les Valls.

Por lo que se refiere a la provincia de Castellón, su capital también acumula tres infraestructuras educativas íntegramente en barracones: un colegio, un instituto y el conservatorio. Otros cinco colegios e institutos se encuentran en esta situación en las localidades de Borriol, Burriana, Sant Mateu, Soneja y Ball d’Alba.