El PP acusa a Sánchez de manejar a la presidenta del Congreso para mantener el Congreso cerrado "a cal y canto"

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de obstaculizar el normal funcionamiento del Congreso de los Diputados, que debería estar operativo desde el 17 de agosto. Según Gamarra, Sánchez "maneja" a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que tenga "cerrada la cámara a cal y canto".

"Si el Senado funciona, la gente se pregunta por qué el Congreso no lo hace. Si no lo hace es porque Pedro Sánchez no quiere", ha expresado la líder popular a las puertas de la Cámara Baja.

El Partido Popular, el primer grupo parlamentario, pide de esta manera un normal funcionamiento del congreso, empezando por la Mesa del Congreso y con el establecimiento de un calendario de plenos.

Gamarra ha considerado necesario reactivar la actividad parlamentaria y que el Congreso "pueda cumplir con su función de poder legislativo y de control a un gobierno en funciones". Gamarra ha insistido en acusara al presidente de Gobierno de ejercer en el pasado "máximos poderes bajo mínimos controles" y ahora de "utiliza la presidencia del Congreso para que no haya ningún control al Gobierno en funciones".

La denuncia llega el día después de que los presidentes autonómicos del PP expresaran en una comisión en el Senado su rechazo rotundo a la amnistía al 'procés' y al posible referéndum de autodeterminación que planea en las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas y que, a su entender, significaría "pedir perdón a los delincuentes". Varios 'barones' del PP han anunciado además recursos judiciales para impedir "agravios y discriminaciones" a sus comunidades si hay ventajas en financiación o condonación de deuda a Cataluña.