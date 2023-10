Estos son los requisitos para poder jubilarse anticipadamente y cobrar la pensión antes de la edad legal

En España, la edad actual de jubilación está en los 65 años -habiéndose cotizado, al menos, 37 años y 9 meses- y en los 66 años si no se ha cumplido con la cotización exigida. No obstante, hasta 2027 estas cifras se incrementarán progresivamente con el objetivo de establecer la edad legal de jubilación en 67 años si no se han trabajado 38 años y medio como mínimo.

Requisitos para acceder a la edad de jubilación

Los trabajadores pueden solicitar una jubilación anticipada voluntaria, pero deben cumplir con algunos requisitos. Estos son los que exige la Seguridad Social y recoge en su página web.