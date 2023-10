Isabel Pantoja toma una "decisión muy triste y dura" sobre lo que quiere que pase cuando fallezca

Ya hace bastantes años que la relación de los Pantoja se quebró. Ese distanciamiento sigue existiendo, y las ausencias en la boda de Isa y Asraf Beno lo demuestran. Pero también la situación de rechazo que vivió la tonadillera al ir a ver a su hijo, Kiko Rivera, en el hospital, algo que le hizo tomar una decisión sobre sus últimas voluntades.

El enfado entre la familia comenzó entre el DJ e Isabel Pantoja, con meses sin dirigirse la palabra y muchas revelaciones públicas en revistas y televisión. Aun así, tras ciertos altibajos y después de la muerte de Ana, la madre de la cantante, un acercamiento parecía posible, pero no ha sido así.

Fue el pasado mes de julio cuando a Kiko Rivera le ingresaron por una dolencia cardiaca, momento en el que la artista acudió para verle. Sin embargo, parece que la visita no acabó como esperaba.

"Isabel vivió un momento muy amargo, muy triste y muy duro cuando fue a ver a su hijo al hospital", explicó Beatriz Cortázar este jueves en Y ahora Sonsoles. "Kiko pensó que fue su madre quien filtró toda la información y decidió que no quería que entrara en el hospital y no quería volver a verla. La reconciliación duró unos minutos".

"El mazazo que recibió fue brutal. Aparte la preocupación que tiene una madre por un hijo", declaró la periodista. "Vio que ni en esas situaciones límites era posible que la familia volviera a tener la relación que tenía".

Por ello, la colaboradora del magazine de Antena 3 aseguró que una persona muy cercana a Isabel le reveló que Isabel Pantoja había tomado "una decisión muy triste y muy dura", que "atañe al qué pasará el día que ella no esté".

"El día que ella fallezca, que ojalá tarde muchísimo, no quiere un velatorio, un tanatorio, un funeral ni una alfombra roja de gente desfilando. No quiere a nadie", confesó. "Quiere irse sola, acompañada, supongo que de su hermano y de su núcleo más reducido. Y no quiere homenajes ni hijos ni nada".

"No quiere que eso se convierta en un photocall, en un desfile de caras (...) Ella no quiere todo ese espectáculo", reiteró. De este modo, la tonadillera preferiría una despedida más parecida a la de su madre, que se llevó de forma más discreta.

"Es una decisión triste, porque al final la vida le está dando tantos palos a nivel familiar, tantísimos disgustos y problemas", concluyó.