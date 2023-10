La guerra entre Israel y Hamás ha vuelto a ser protagonista este jueves en la Asamblea de Madrid y ha evidenciado la profunda distancia ideológica que hay entre los grupos parlamentarios en torno a este asunto. A primera hora, la falta de unanimidad ha impedido guardar el minuto de silencio "por las víctimas civiles en Gaza usadas como escudos humanos por Hamás" que había propuesto Vox y poco después, el PP y Más Madrid han mantenido un desencuentro en el que se han deslizado acusaciones mutuas de antisemitas y genocidas.

El intenso cruce dialéctico ha prendido en la sesión de control al Gobierno regional. Durante su turno de palabra, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, le ha afeado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que no haya expresado "ni una sola palabra de rechazo o de condena" hacia "un genocidio programado y anunciado en streaming". "Dos millones de personas condenadas a la ley salvaje del ojo por ojo. Hospitales y escuelas bombardeados, un niño asesinado cada 15 minutos... y usted callada y de gira por América", ha criticado la líder de la oposición madrileña.

La líder del Ejecutivo ha tomado la palabra y ha respondido a cuestiones de clave regional durante una parte de su réplica, pero después ha entrado en el plano internacional. "Le animo a que deje de ser la única que no acude a los actos de esta Asamblea en homenaje a las víctimas del Holocausto porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita", ha lanzado Díaz Ayuso a Mónica García. "Le animo a ir un mes a la franja de Gaza con su compañera Antonelli y que vea como es la vida real en manos de Hamás. Pongáse de parte de las democracias liberales", ha añadido.

Estas palabras han motivado la petición de alusiones por parte del coportavoz de Más Madrid, Javier Padilla, porque según ha dicho se había lesionado el honor de su grupo parlamentario al relacionarles con el antisemitismo. "No vamos a permitir que se ponga en duda el honor de este grupo parlamentario", ha proclamado, para resaltar que Más Madrid ha condenado "desde el primer momento todas las víctimas que se están produciendo por culpa de Hamás y del ejército israelí".

"Nosotros estamos en el único bando del que podemos estar, que es el de los derechos humanos; ustedes (en referencia al PP) están en el bando de la desvergüenza y el genocidio", ha añadido, para zanjar: "Si hay un partido de la guerra, son ustedes".

Tras estas palabras, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha intervenido para afear al diputado de Más Madrid que haya tomado la palabra para contestar a descalificaciones y haya echado mano de otras en su turno. Por ello le ha instado a retirar la última parte de sus alusiones para no hacer constar palabras como "el grupo de la desvergüenza" en el diario de sesiones. Padilla se ha negado, lo que ha motivado que Ossorio le haya hecho una primera llamada al orden -tres suponen la expulsión del pleno durante toda la sesión-.

Acto seguido, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha pedido la palabra para responder al diputado de Más Madrid, partido del que ha opinado que asume "inequívocamente cualquier postulados de Hamás", pero que pide pruebas "irrefutables" a Israel. "Están traspasando la equidistancia (...) dan absoluta vergüenza", ha remarcado para finalizar defendiendo que no "hay bandos" en este asunto y que todos están "con los Derechos Humanos".

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a intervenir en el pleno y ha justificado el uso del término "antisemitismo" para referirse a Más Madrid. "Me gustaría explicarle qué significa y por qué lo he dicho", ha comenzado, "significa hostilidad y prejuicio ante los judíos, su cultura o influencia, mientras ustedes nos han acusado de amparar genocidios y a mí me han llamado asesina en esta Cámara (...) antisemita es tener prejuicio, que los tienen", ha añadido.

"Por favor, bajemos todos el tono, ¿no les parece que lo que está pasando es mucho más grave?", ha señalado la presidenta. Poco después, Fernando Fernández Lara, diputado del PSOE, ha hecho un inciso en la pregunta que formulaba a la consejera de Hacienda para hacer un llamamiento en el mismo sentido. "Quiero pedir a todos sensatez y responsabilidad ante lo que hemos visto antes", ha señalado. "Hemos pasado del consenso para hacer un minuto de silencio -en referencia al que se guardó la semana pasada- a posturas extremas donde parece más clara la utilización de las víctimas", ha opinado.

Tras el bronco inicio de la sesión, en el que se han llegado a escuchar algunos descalificativos fuera de micro y comportamientos que deberían quedar fuera del hemiciclo, el curso del pleno ha acabado volviendo a la normalidad a medida que se han ido sucediendo el debate de las iniciativas insertas en el orden del día.