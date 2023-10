Anuncios en Booking que piden a los viajeros que escriban a un contacto por Telegram para poder reservar: por qué no debes fiarte

Una lectora de Maldita.es encontró en Booking lo que parecía su alojamiento ideal para pasar unos días en Roma. El único problema es que, para reservar, el anuncio le indicaba que debía escribir al supuesto anfitrión a través de la plataforma de mensajería Telegram. No obstante, el enlace para hacer la reserva que le envió el supuesto anfitrión llevaba a una web clonada, en la que le solicitaban los datos de su tarjeta bancaria para realizar un pago.

Se trata de un nuevo método de timo por el que habéis consultado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Captura del anuncio en Booking enviada por la lectora. Maldita

"Decidí contactar por Telegram, aunque me parecía raro. Me hicieron unas preguntas y me facilitaron un link para la reserva", explica la lectora, que ha enviado a Maldita.es capturas de esa conversación.

Captura de pantalla de la conversación por Telegram. Maldita

El supuesto anfitrión le dijo que, para acceder al apartamento en Roma, había una caja en la entrada con las llaves dentro. Supuestamente, después de pagar la reserva, ella recibiría la dirección exacta del alojamiento y el código PIN para abrir la caja de las llaves.

"Por favor, confirme y pague su reserva a través del siguiente formulario", le pidió el supuesto anfitrión. Sin embargo, la web que le envió para hacer la reserva (booking.view73.bid) no es la web oficial de Booking (booking.com). Si hacemos clic en el enlace, nos dirigen a una página que clona la web de Booking. Hay que tener cuidado con estas páginas porque imitan a la perfección la apariencia de la original, utilizando el logotipo de la plataforma y su diseño.

Captura de la web que clona a Booking. Maldita

En esta página, aparece un formulario para introducir los datos de la tarjeta bancaria (titular, número de la tarjeta, fecha de caducidad y CVC) para supuestamente pagar el precio de la reserva del alojamiento (369 euros). No obstante, no es la web oficial de Booking. "No llegué a picar porque me pareció raro. Una vez entraba en el enlace parecía de Booking, pero cuando pinchaba en los enlaces de 'términos y condiciones' no me dirigía a ninguna página", afirma la afectada.

Este no es el único timo que usa a Booking para intentar colártela. Desde la compañía afirman a Maldita.es que "periódicamente" recuerdan a sus clientes que nunca deben compartir datos personales a través de correo electrónico, por ejemplo. Y recalcan que los pagos se realizan a través de su propia plataforma, donde cuentan con "procesos de pago seguros y guiados". Si algún cliente tiene dudas sobre un mensaje acerca de un pago, desde Booking aconsejan comprobar la política de pago del alojamiento o contactar directamente con su servicio de atención al cliente.