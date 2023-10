Tu horóscopo diario: jueves 19 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 19 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este día se presenta muy favorable para ti para todos los asuntos de carácter material y financiero, en donde te encontrarás con alguna sorpresa agradable. Suerte a la hora de hacer inversiones o especulaciones, o también para pedir algún préstamo. También puede llegarte dinero de la mano de tu pareja o familiares.

Tauro

Este no es momento para correr grandes riesgos o atreverte con iniciativas audaces, sin duda es muy novelesco y heroico, pero ahora no te interesa ese modo de actuar porque te puede llevar a consecuencias que no deseas. En estos momentos se impone la prudencia, sensatez y cordura, sobre todo en el trabajo y finanzas.

Géminis

Hoy tendrás un día claramente favorable o muy inspirado para las relaciones humanas en general y también para el amor en particular, al menos podrás tomar iniciativas muy acertadas en estos ámbitos y dar, en líneas generales, lo mejor de ti mismo. Muy afortunado, sobre todo, si tienes algún trabajo de cara al público.

Cáncer

Nunca llegas a la felicidad por lo que sucede fuera de ti sino todo lo contrario, por lo que está sucediendo dentro de ti. En tu interior se gesta todo lo mejor y lo peor de ti, pero afortunadamente te encuentras en un momento inspirado y positivo, con grandes esperanzas de cara al futuro que se realizarán poquito a poco.

Leo

Gracias a la protección del Sol y Júpiter encuentras en un gran momento de suerte, aunque eso no impide que haya algún día malo de vez en cuando. En los próximos meses muchos sueños se te harán realidad, pero no debes ser impaciente ni querer ir más deprisa o saltarte etapas. Todo llegará cuando llegue su momento.

Virgo

En medio de tus agobios cotidianos y de tus ansias perfeccionistas hoy te espera un día más bueno o más feliz de lo que suele ser habitual porque te vas a llevar una alegría tan grande como inesperada en el terreno personal. La vida sentimental, que es, por lo general, tu talón de Aquiles, hoy te ayudará a que te sientas feliz.

Libra

Estás en el camino correcto, aunque al mismo tiempo este sea el que te haga sufrir más o te obligue a realizar más sacrificios o a avanzar aparentemente más despacio, pero a pesar de todo ese es el camino que te llevará al éxito, ya sea en el trabajo o en tu vida afectiva, o quizás en ambas cosas, solo tienes que saber esperar.

Escorpio

Esta va a ser para ti uno de los mejores días de la semana o de los más fructíferos, quizás también de los más felices en la vida íntima. Hoy el destino te tiene preparada una excelente sorpresa o te va a conceder algo que te venía ilusionando desde hacía tiempo. Un día ideal para uniones de todo tipo, amorosas o de trabajo.

Sagitario

Ten cuidado con las personas que te envían y los enemigos ocultos. Es verdad que la suerte te protege y que nada van a poder hacerte en realidad, o mucho menos de lo que desearían, pero en estos momentos si van a conseguir, al menos, darte algún susto o amargarte algún éxito. No te perdonan la suerte que te acompaña.

Capricornio

Continuará para ti una semana de importantes realizaciones en el trabajo y también algunos logros notables en el terreno más íntimo y familiar. Ya no tendrás que hacer ningún gran esfuerzo más, ahora se inicia un periodo en el que va a predominar la recogida de frutos y también el fin de muchos largos y dolorosos sacrificios.

Acuario

Hoy debes tener cuidado con los gastos y con tu patrimonio en general. Riesgo de engaños o estafas, ahora te conviene olvidar un poco ese lado quijotesco que te caracteriza y pensar un poco más en ti y en tus intereses. Si te llega un dinero abundante no vayas contándolo por ahí, de lo contrario te llevarás una mala experiencia.

Piscis

Podrías recibir una herencia que no esperas en absoluto o de la persona que menos te hubieras figurado. Hoy te espera una sorpresa relacionada con el dinero y que te va a hacer ver, una vez más, como el destino viene en tu ayuda cuando de verdad le necesitas, y ahora te traerá una importante ayuda relacionada con dinero.