Denaes convoca una concentración contra la amnistía en Colón y llama a defender "la unidad, la legalidad y la convivencia"

La madrileña plaza de Colón volverá a ser el escenario de una concentración política el próximo domingo 29 de octubre, fecha en la que la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) ha convocado en ella una movilización de rechazo a la amnistía. "Defendamos la unidad contra la amnistía y el golpe de Sánchez", reza el lema de la convocatoria, que ha sido presentada este miércoles.

El objetivo de la concentración es defender desde la sociedad civil "la unidad, la legalidad y la convivencia" frente a una eventual amnistía, según sostiene el manifiesto de Denaes, una organización que fue fundada por Santiago Abascal en 2006 para "recuperar e impulsar desde la sociedad civil el conocimiento y la reivindicación de la Nación Española". "Los fines de esta manifestación son compartidos por todos aquellos que desean preservar el régimen de libertades y el sistema constitucional de 1978", ha expresado el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, que ha sido el encargado de presentar la convocatoria junto al director de Denaes, el historiador Iván Vélez.

"No podemos admitir una amnistía ni ningún tipo de favor que beneficie al golpismo secesionista", ha recalcado Vélez, que ha rechazado frontalmente tanto la medida de gracia como la autodeterminación. Para el director de Denaes, la secesión supone un "robo" de una parte del territorio nacional, de ahí que la movilización anunciada para el domingo 29 de octubre no sea una cuestión de "ideología" ni "sectarismo", sino de "patriotismo". "No es una convocatoria para sectas, es estrictamente patriótica, está en juego la integridad de la nación", ha expresado Vélez, que ha remarcado que la concentración está abierta a todo el que se quiera sumar, incluido el PP. "Esto en absoluto va de izquierdas o de derechas", ha añadido Girauta.

El exdiputado naranja ha afirmado que una eventual amnistía es una "aberración" y supondría una "inversión de legitimidades", porque legitimaría a las fuerzas independentistas artífices del 1-O y deslegitimaría a los tres poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— que respondieron en 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la posterior "minuciosa" instrucción del procés en los tribunales. "Es insoportable", ha recalcado el expolítico, que ha subrayado que "la unidad de España es previa a la Constitución" y es "intocable" porque constituye el "fundamento" mismo de la carta magna.

"La amnistía es inconstitucional", ha añadido, afeando que haya "juristas mercenarios sanchistas que estén dispuestos a jugarse su prestigio sosteniendo lo contrario". El exdiputado de Ciudadanos ha coincidido en el acto con otro antiguo compañero de partido, el empresario Marcos de Quinto, así como con el filósofo Savater. Entre los rostros de expolíticos que han apoyado la convocatoria con su presencia en el acto de este miércoles ha destacado el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. También han asistido nombres de Vox como los diputados Jorge Campos Asensi y Ricardo Chamorro. El líder de la formación, Santiago Abascal, no ha estado presente, pero sí confirmó a principios de octubre que asistirá a la manifestación.

"Colón es el sitio ideal", ha asegurado el director de Denaes sobre la ubicación elegida para la concentración. La foto de dirigentes de PP, Ciudadanos y Vox reunidos en defensa de "una España Unida" en 2019 pesa sobre una plaza especialmente simbólica para la derecha. "Es ridículo que los que estuvimos en Colón aceptemos ninguna caricaturización o ningún estigma por estar haciendo lo que debíamos", ha reivindicado Girauta, que ha dicho sentirse "orgulloso" de la famosa instantánea y ha instado a la ciudadanía a volver a acudir a la plaza madrileña, esta vez para mostrar su rechazo a la amnistía.

Sánchez en la diana

El antiguo diputado de ciudadanos ha señalado directamente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como responsable de la situación que atraviesa España. A su juicio, la amnistía responde a la "ambición" del líder socialista y a su "deseo del poder por el poder". "Es un perfil autocrático, está dispuesto a pasar por encima de la ley", ha asegurado Girauta, que ha añadido que en caso de que se pacte la medida de gracia las instituciones deberían funcionar como "anticuerpos" para salvaguardar la democracia y "proceder a la detención del presidente del Gobierno".

En la misma línea, Vélez ha acusado a Sánchez y al PSOE de querer trasladar a Madrid el "golpe de Estado" que, según denuncia, en 2017 el independentismo dio desde la Generalitat. "Seis años después lo que vemos con la eliminación de delitos es que si el epicentro del golpe estaba localizado en Barcelona o Cataluña, el PSOE se ha encargado de trasladarlo al corazón de España", ha explicado.

"La manifestación es un acto en el que lo que pretendemos hacer es decirle a Sánchez con absoluta tranquilidad, pero firmemente que no vamos a permitir el autogolpe", ha recalcado Girauta, que se ha dicho confiar en que "la nación responderá y corregirá la situación" en caso de que la amnistía vea finalmente la luz. "La calle debe responder, todas las veces que sean necesarias", ha añadido Vélez, que se ha comprometido a hacer "todo lo posible" para evitar que una "atrocidad" como la amnistía se haga pasar con "cara amable".