Un hostelero de Barcelona busca camareros de más de 50 años: "Que te digan cada día que eres mayor para trabajar, afecta"

Encontrar trabajo es una tarea difícil, en algunas ocasiones angustiosa e incluso desesperante. Pero es peor si sobrepasas la franja de los 50 años. A partir de ahí, las ofertas se reducen y los procesos de selección terminan antes de tiempo. Kim Díaz, dueño de varios locales de restauración en Barcelona, se ha propuesto cambiar esa tendencia. Para ello, este miércoles ha estado buscando a ocho camareros para su nuevo restaurante con un único requisito: tener 50 años o más.

“Yo iba camino de los 50 y, pensé “¿Cómo estará mi generación?”. Y lo que me encontré fue una generación donde muchos estaban en situaciones complicadas. Tener niños en casa y que te digan cada día que eres mayor para trabajar, moralmente afecta”, señala Díaz a 20minutos. Por eso, hace ocho años, en 2015, decidió darles una oportunidad y fue tan bien que ha decidido repetirla ahora.

Aunque se esperaba una mayor afluencia, la convocatoria ha ido bien. Una treintena de personas se han acercado hasta la calle Herzegovina para tener la oportunidad de ser uno de los ocho elegidos. La primera ha sido Cristina, una mujer que sobrepasa la franja de los 50 y que lleva años buscando trabajo. “Alguna vez no he llegado ni a entrar (en los procesos). La gente por lo general suele ser educada y no te lo dice directamente, pero lo entiendes, no das el perfil, no das la imagen. No es lo que aportes, sino que la imagen que das no entra dentro de su esquema de empresa”, explica a este medio.

Para ella el problema es que a partir de los 50 las personas ya no existen a nivel laboral y los que tienen suerte de encontrar algo lo hacen con trabajos muy precarios. “Son cosas temporales que no te solventan la vida. Lo ideal es encontrar un trabajo que te de estabilidad, donde haya un buen equipo, que haya un buen ambiente...”, añade. Al enterarse de esta oferta, que le parece maravillosa, no dudó en acercarse, ya que lleva años buscando trabajo y la respuesta siempre es la misma: un rechazo. “Es una, otra y otra... Y es muy triste porque la gente de nuestra edad somos muy válidos”.

Cristina, una de las candidatas, durante la entrevista para el trabajo de camarera. MIQUEL TAVERNA

"A partir de los 50 nos volvemos transparentes"

"Buscar trabajo es muy duro”, apunta Díaz, que asegura que muchas personas son tratadas “a patadas” durante los procesos de selección para un nuevo empleo. Para él, lo importante a la hora de contratar nuevo personal es, aparte del requisito de la edad, que los candidatos tengan “ganas, actitud, valores, puntualidad y pulcritud” y explica que estas demandas las suele encontrar en los candidatos más mayores.

No obstante, reconoce que las plantillas deben ser equilibradas. “Físicamente entendemos que a veces estás trabajando y tienes que ir de arriba para abajo”. Por eso, “los mayores son los que atienden a las personas y los más jóvenes los que llevan los platos”.

En uno de sus locales, una de esas personas que se encargan de recibir y atender a los comensales es Jorge. Él fue uno de los elegidos hace ocho años y asegura que la oferta fue “un regalo”. “Cuando me enteré de que Kim estaba abriendo el local, le llevé el currículum con un ramo de flores y le dije: “Aquí vengo, para que me des trabajo”. Cogió el ramo de flores y me dijo: “cuando quieras ya puedes venir a trabajar”.

Sobre la nueva oferta, explica que le parece “estupendo que se vuelva a dar de nuevo este tipo de oportunidad” ya que, cree que “tanto hombres como mujeres, a partir de los 50 parece que nos volvemos transparentes en todos los aspectos”. Y, señala que lo importante es que en un restaurante “te atiendan como si fuera el camarero un anfitrión y, esto lo tiene una persona mayor de 50 años, con una vida más hecha y más relajada”.

Además de la experiencia, aportan ganas y constancia

Al igual que él, varios de los candidatos expresan que este tipo de ofertas lo que hacen es en vez de discriminarles por su edad, es alentarles a presentarse. “Me parece estupendo que nosotros también tengamos este tipo de oportunidades, no solo la gente joven”, confiesa Ferrán, que a pesar de tener actualmente trabajo en el sector, no podía resistirse a no intentarlo. “Es todo un reto personal”, confiesa para añadir que los de su generación pueden “aportar experiencia, vivencias, sabiduría, y, sobre todo, muchas ganas y constancia”.

Varios candidatos hacen cola y esperan ser entrevistados para una oferta de trabajo en hostelería. MIQUEL TAVERNA

A diferencia de Ferrán, María se encuentra en paro. “Tengo la carrera de hostelería. Llevo muchos años ya trabajando de ello”, explica a 20minutos. Pero asegura que, “la gente mayor de 50 años tiene más dificultades a la hora de conseguir un trabajo”. Ella cree plenamente en que cuanto mayor es la experiencia, mejor respuesta se puede ofrecer. “Es lo que tenemos por la edad, la edad es experiencia”.

Y es que Ferrán y María no son los únicos afectados por ese rechazo generalizado. Rafael, otro candidato al puesto, ha sufrido lo mismo. “¿He tenido impedimentos a la hora de encontrar trabajo? Sí. Con la experiencia notas que ese “ya te avisaremos” nunca llega. No te lo dicen directamente, pero lo intuyes”.