El PP exige a Sánchez "arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su Gobierno"

El descontento del líder del PP en la postura que está tomando España en el conflicto que desató Hamás en Israel le ha llevado al popular a reunir a dirigentes de su partido, que ocuparon altos cargos en otras legislaturas, así como a otros expertos del mundo académico para analizar el papel que está desempeñando España ante la guerra que cumple ya once días.

Tras dicha reunión, el PP ha transmitido las mismas conclusiones que ha defendido en los últimos días, poniendo el foco en el presidente en funciones, Pedro Sánchez, a quien acusan de no informar sobre el papel que está ejerciendo España y de "no ser interlocutor en el conflicto de Oriente Medio". Así lo ha transmitido el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, tras la reunión en la que, también ha criticado que "algunos miembros del Ejecutivo entiendan antes la posición de Hamas que la de Israel". Así, los de Feijóo vuelven a reclamar al presidente en funciones "arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su Gobierno".

El PP ha difundido una imagen de la reunión, a puerta cerrada, en la que se pueden ver al exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, al ex secretario de Estado para la UE y exministro de Educación, Cultura y Deporte, además de exportavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo. También han asistido otros dirigentes actuales como la secretaria general, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons; el secretario internacional del PP, Gabriel Mato, y el secretario de Asuntos Exteriores, José Herrera. Por último, Feijóo ha contado también con expertos como el profesor universitario de Derecho Internacional José María Areilza y Alma Ezcurra, de la Fundación Reformismo21.

Además de abordar la política exterior, los dirigentes han aprovechado para alertar sobre la crisis migratoria que que está "desbordando" Canarias, así como de la ofensiva parlamentaria que ejecutarán los presidentes autonómicos del PP este jueves en el Senado contra la amnistía. Sobre la "llegada masiva de inmigrantes irregulares" a Canarias, Pons ha calificado de "insostenible" e "inaceptable" la actitud del Gobierno, ya que está "ignorando. Por ello, ha pedido -como hizo este martes el Grupo Parlamentario Popular- la comparecencia del ministro de Interior para que dé explicaciones "inmediatas" y pida "perdón" en el Congreso. "Canarias es el cero más a la izquierda posible de las preocupaciones de Pedro Sánchez", ha señalado.

Y es que el PP acusa al presidente en funciones y candidato a la investidura de estar negociando una amnistía y un referéndum que no han sometido a las urnas mientras que no atiende -dicen- los problemas reales de los ciudadanos. A cuenta de ello, los barones territoriales acudirán unidos a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para debatir sobre estos asuntos que estaría negociando Sánchez con los independentistas a cambio de sus votos.

Sobre este asunto, Pons ha cargado contra el Gobierno por haber avanzado que no acudirá a la Cámara Alta y que intervendrá su portavoz en la comisión, Juan Espadas. "No deberíamos aceptar con tanta naturalidad que el Gobierno desprecie al Parlamento, no acudiendo e ignorando a un debate parlamentario, cegando al pueblo español".