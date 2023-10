Willy Toledo, contra José Andrés: "Lleva años haciendo caja con las desgracias ajenas. No te digo lo que eres porque me cierran la cuenta"

Willy Toledo ha respondido al chef José Andrés por sus contundentes palabras contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y sus palabras sobre la guerra de Israel contra Hamás.

Todo viene de la "condena", a través de un comunicado de la Embajada de Israel en España, por las palabras "inmorales" pronunciadas por "ciertos miembros" del Gobierno español con las que, según el Ejecutivo israelí, se alinean con el grupo islamista de Hamás.

Belarra respondió muy tajante a ese texto: "Su gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz, no dejan entrar ayuda humanitaria. Denunciar ese genocidio no es 'alinearse con Hamás', es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror".

Entonces, José Andrés, que hace unos días donó un millón de dólares de ayuda para los gazatíes, hizo lo propio, en este caso dirigiéndose de forma tajante y muy dura a la política, instando a Pedro Sánchez a cesarla de su cargo.

Un tuit que no pasó desapercibido y generó una oleada de reacciones tanto a favor como en contra. Así, uno de los más críticos ha sido el actor Willy Toledo, que ha afirmado: "Aquí un cocinero que lleva años haciendo caja con las desgracias ajenas diciendo que una ministra votada por millones de personas "no representa a España" y exigiendo al sionista @sanchezcastejon que la cese de su cargo". "No te voy a decir lo que eres porque me cierran la cuenta", ha sentenciado el actor.