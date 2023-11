Cómo enseñar a tu perro a hacer pis en la calle

Hay muchos trucos que enseñarle a nuestros perros: a que se sienten, a que nos den la patita, a acudir a nuestra llamada… Algunos simplemente motivados por el entretenimiento y la estimulación mental de nuestros compañeros de cuatro patas y otros, por necesidad.

Algunos de los comportamientos o comandos que les enseñamos a nuestros peludos son de vital importancia, como la llamada, que puede salvar la vida de nuestro perro ante el cruce de una carretera, cualquier peligro o sacarle de situaciones incómodas.

Pero también hay comportamientos que necesitamos que aprendan, no solo por ellos, sino también por nuestra comodidad. Un ejemplo de esto es que hagan sus necesidades durante los paseos y no en casa.

Los motivos por los que hacen pis en casa

Este es uno de los retos a los que muchos tutores caninos se enfrentan cuando adquieren un perro (ya sea comprado o adoptado) y, especialmente, cuando hablamos de cachorros (que necesitan hacer sus necesidades más veces a lo largo del día, al contrario que un perro adulto).

Pero, ¿cómo conseguimos que nuestro nuevo compañero haga pis y caca durante el paseo y no en casa? Aunque puede haber varios motivos que lleven al perro a hacérselo en casa (como que no paseemos las veces suficientes con él a lo largo del día y, simplemente, se le escape); lo más habitual es que si no lo hacen durante el paseo es porque no se sienten cómodos o seguros.

Al final, nuestro hogar es también el de nuestros perros y una vez se adaptan a él, hay que entender que es su zona segura y, por tanto, donde más cómodos se van a sentir para hacer sus necesidades. Por ello, tenemos que hacer que también se sientan seguros durante los paseos.

Para ello deberemos cuidar las reacciones que tenemos ante los escapes en casa (enfadarse porque se le haya escapado no tiene sentido y solo va a provocar que nuestro perrete se sienta mal por algo que necesita hacer) y reforzar positivamente que lo haga en la calle.

Es importante que les llevemos a lugares con césped o tierra, donde otros perros hayan hecho pis y dejar que huela, para que les anime

Cómo fomentar un buen comportamiento

Según Sonia Losada, profesora en activo del curso profesional de Educación canina y Adiestramiento de l’Escola d’oficis de Catalunya y conocida como Xila's Training, debemos propiciar que lo haga fuera de casa con premios o caricias. "Yo lo llamo hacer una fiesta, exagerar mucho nuestra felicidad, aplaudirle, hacer un poco el tonto y que nos note alegres. Esto me funciona casi más que darles un premio".

"También es importante que, cuando paseamos con ellos, les llevemos a lugares con césped o tierra, donde otros perros hayan hecho pis y dejar que huela, para que les anime a ellos a hacerlo ahí también", concluye Losada.