Asraf Beno e Isa Pantoja explican el problema que tienen con su anillo de bodas: "Lo llevo encantado"

Asraf Beno e Isa Pantoja están viviendo un momento muy especial. La pareja sigue todavía en una nube desde que se dieran el 'sí, quiero' el pasado viernes. Por ello, no es de extrañar que la reaparición en redes del modelo haya sido para enseñar cómo es su anillo de bodas y dar las gracias a sus seguidores.

"Ha sido un fin de semana espectacular. Me ha encantado. La boda ha salido perfecta, mejor de lo esperado", comenzó a explicar Beno a través de sus historias de Instagram. Sin perder la sonrisa, el joven quiso mostrar a todos sus seguidores el mayor símbolo de su matrimonio, su alianza.

Aunque el influencer aseguró que prefiere los metales blancos, no dudó en lucir orgulloso su joya: "Ya tengo anillo, en dorado... El dorado no me gusta mucho, pero bueno".

Asraf con su anillo. asraf_beno/ INSTAGRAM

Pero, más allá del color, el verdadero problema que tienen es el tamaño: "Es precioso y lo llevo encantado, aunque me aprieta un poco, lo tengo que ensanchar". "A mí también (me aprieta), pero lo llevo igual", añadió Isa Pantoja. Un pequeño inconveniente que comparte con su, ahora sí, mujer. Nada que no pueda arreglar su joyero de confianza.

Aún tienen tiempo para ello. Y es que lo verdaderamente importante para ellos es ahora su viaje de luna de miel. Pero, antes de empezar a preparar las maletas deberán esperar un poco. Como así ha confirmado la hija de Isabel Pantoja a Vamos a ver, ambos visitarán el continente asiático durante dos semanas a finales de octubre.