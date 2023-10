Las mujeres empresarias, las grandes olvidadas del mundo rural: "No es que haya pocas oportunidades, directamente no hay"

"Los discursos que se les da a las niñas que nacen en un pueblo suelen ser que, si quieren quedarse en él, tendrán que trabajar de lo que puedan", asegura a 20minutos Beatriz Magro, cofundadora de Komvida Kombucha. Esta empresa de producción de bebidas basadas en la fermentación natural de té y azúcar se lleva a cabo desde Fregenal de la Sierra, un pueblo de Badajoz de algo menos de 5.000 habitantes, y el equipo está compuesto en un 75% por mujeres.

Este negocio de kombucha ecológica presentó un informe en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural celebrado recientemente. Bajo el título El emprendimiento femenino como elemento del cambio rural, en él se muestra la cruda situación a la que se someten las empresarias en estas zonas.

El documento recoge la marcada escasez de oportunidades laborales en los pueblos, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan una tasa de desempleo alarmantemente alta, superando el 42%, según la Confederación de Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer). El informe expone además los principales desafíos a los que se enfrentan las emprendedoras rurales, como la escasez de oportunidades, el difícil acceso a formación empresarial y las implicaciones familiares.

Escasez de oportunidades

"Cada vez el éxodo a las ciudades es mayor y es totalmente normal, porque no es que haya pocas oportunidades para las mujeres en el pueblo, es que directamente no hay. Este año sacamos una vacante exactamente igual, mismo desempeño, mismas horas y misma remuneración para la oficina de Madrid y para la de Fregenal. La vacante de Madrid la cubrimos en dos horas, pero en Fregenal el puesto sigue libre", explica Beatriz.

"Mi madre fue mi primera empleada y este fue su primer trabajo"

La cofundadora de la empresa de bebida ecológica cuenta además que las mujeres que crecen en ambientes rurales se enfrentan a una realidad "muy difícil por implicaciones familiares, como la dificultad para conciliar y la escasez de formación".

Pese a esos obstáculos, lo que a ella y a su socia, Nuria Morales, les impulsó a seguir hacia delante fue principalmente "la ilusión, la ingenuidad de los inicios y la capacidad de resolución que caracteriza el espíritu de la gente de pueblo"; no veían otra opción que no fuese "solucionar los problemas como fuese".

"Komvida se ha transformado en una oportunidad para otras muchas mujeres, incluso para algunas es su primera experiencia laboral tras años de amas de casa. Mi madre, nuestra 'maestra kombuchera', fue mi primera empleada y este fue su primer trabajo. Las problemáticas que han ido surgiendo, que no han sido pocas, como el aislamiento, tanto logístico, como educativo, las hemos ido resolviendo sobre la marcha", apunta la extremeña.

Implicaciones familiares

En la búsqueda por paliar las dificultades para la conciliación nace la ludoteca El Arbolito en Cogolludo, una localidad de Guadalajara de poco más de 500 vecinos. Su fundadora, María Ángeles Valdehita, relata a este diario que creó la escuela infantil con el "objetivo de proveer un servicio fundamental" para que las parejas jóvenes que quisieran quedarse en el pueblo o alrededores "no tuvieran que irse por no tener un espacio donde dejar a sus hijos".

"Abrimos El Arbolito con dos niños y hoy ya somos 15, no solo de Cogolludo, sino también de pueblos cercanos, donde hay escasa población. Ha ascendido la natalidad gracias a nuestra ludoteca. Las familias ya ven posible trabajar y conciliar a la vez, así que se animan a tener hijos antes", cuenta la educadora.

"No creo que vivir en la ciudad sea ni más fácil ni más feliz que en el pueblo"

"Otro de los objetivos de mi asociación ha sido crear puestos de trabajo de calidad y valoro que lo he conseguido con creces. Actualmente, tengo ocho mujeres contratadas y un hombre, porque no he encontrado ninguna otra mujer en la zona con la formación necesaria, lo que una vez más es prueba de la dificultad de acceso a formación. Pero realmente no creo que vivir en la ciudad sea ni más fácil ni más feliz que en el pueblo si tienes inquietudes y luchas por hacerlas realidad", afirma esta manchega.

Formación empresarial

El informe publicado por Komvida Kombucha expone que en los núcleos rurales persiste una tasa de inactividad femenina del 29,6%, principalmente asociada al trabajo doméstico no remunerado o al trabajo no cualificado, especialmente en mujeres de 50 a 64 años. Esta realidad ha sido uno de los principales obstáculos a los que se ha enfrentado la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en su proyecto de creación de una cooperativa de mujeres de atención sociosanitaria de personas dependientes en Navas de San Juan, de unos 4.500 habitantes y ubicado en Jaén.

Es prácticamente imposible tomar las riendas de tu vida sin ingresos económicos propios

La coordinadora del proyecto, Maché Aceituno, cuenta a 20minutos que, por la inexistencia de capacidad de conciliación en muchas situaciones y la cantidad de formación que necesitan darles para que puedan desarrollar los puestos con éxito, constituir la cooperativa "está siendo todo un reto".

"Es un logro para ellas sacar energía para asistir a las formaciones porque algunas compaginan el cuidado de personas mayores dependientes y el de niños, con trabajos en la economía sumergida", asegura la coordinadora.

"Por eso nos gusta decir que son unas heroínas y que es fundamental que mujeres rurales como ellas tengan oportunidades para la inserción laboral y para su independencia", remarca Maché, quien concluye con una premisa básica: "Es prácticamente imposible tomar las riendas de tu vida sin tener unos ingresos económicos propios".