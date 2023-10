Pink cancela varios conciertos por una emergencia médica en su familia

No ha querido dar demasiados detalles al respecto, pero Pink se ha visto obligada a cancelar sus dos próximos conciertos de la gira que está llevando a cabo debido a una urgencia médica de alguien de su familia, si bien prefiere que se mantenga la privacidad y no ha dado a conocer de qué se trata.

La cantante de 44 años ha anunciado el aplazamiento de dos espectáculos que habían de tener lugar este martes y este miércoles en la localidad de Tacoma, en el estado de Washington, con una publicación en todas sus redes sociales.

"Pospuestos los shows de Tacoma: siento mucho informar a quienes tienen entradas para los conciertos de Tacoma de es martes 17 y el miércoles 18 van a ser pospuestos. Live Nation ya está trabajando en reprogramar las fechas", ha comenzado diciendo la artista.

"Unos problemas médicos familiares requieren nuestra atención inmediata. Os mando a todos mis más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esto os haya podido causar. No os quiero enviar nada más que amor y salud a todos", ha finalizado Pink, que no ha concedido más detalles, como tampoco lo ha hecho su representante a pesar de las preguntas de medios como el portal de noticias TMZ.

No es la primera vez que en esta gira Pink pospone un concierto, ya que anteriormente, durante el mes de septiembre, hizo lo propio al explicar que tenía una infección sinusal. Aunque aquel espectáculo fue reporgramado para el futuro mes de noviembre, aún no se sabe cuando tendrán lugar estos conciertos en Tacoma.

Según el propio medio y los usuarios de las redes, en los últimos tiempos la familia ha estado muy presente en la mente de la autora de canciones como So What o Just Give Me A Reason esta semana. No por nada este mismo domingo le deseó un feliz cumpleaños a su difunto padre, publicando una antigua fotografía de ambos y explicando que estaba convencida de que él la observaba desde el cielo.