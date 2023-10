Han pasado pocos días desde que Julia Fox publicase su primer libro de memorias bajo el título Down the Drain [que se podría traducir como "Por el desagüe"] y los lectores rápidamente han querido saber qué ocurrido en aquellos dos meses de principios de 2022 en los que la modelo y actriz salió con Kanye West en una extraña relación. Pues bien: Fox considera que fue una "oscura fantasía".

Según Fox, toda aquella historia derivó en una situación de dominación, un "juego enfermizo y retorcido" del rapero, al que se refiere en todo momento como "el artista". Comienza explicando, además, que le conoció porque un amigo le dijo que había alguien famoso preguntando por ella, si podía darle su número.

Al contestar que sí, le llegó un mensaje de texto "seguido de docenas de llamadas telefónicas" y ella acababa de romper con su exmarido, el piloto Peter Artemiev, padre de su hijo de dos años, Valentino, y habló con Kanye. Aunque conversar no sería la palabra. Ye dominó la conversación y Fox "mayormente" escuchaba, "interviniendo de vez en vez".

West invitó a Fox a pasar Año Nuevo en Miami, algo que ella inicialmente rechazó, pero West le alquiló un jet privado para que fuera hasta allí con sus amistades. Al verse por primera vez cara a cara, sin decirse nada, se abrazaron y West iba "con sus manos escaneando cada centímetro" de su cuerpo mientras ella comenzó a besar su cuello. "Sé que este es el comienzo de algo verdaderamente especial", dice en el libro.

Pero al separarse para hablar, viendo que no podían, salieron al aparcamiento. Y ahí se dio una extrañísima situación: "El artista empezó a orinar en la pared y yo rápidamente salté delante de él. '¡Será mejor que no hagáis ninguna foto!', gritó a los transeúntes. Una vez se subió los pantalones, me rodeó con sus brazos, me acercó y apasionadamente me besó".

Tras otra fiesta, mientras estaban cenando, West le pidió salir. Mientras lo hacía, explicó Fox, un paparazzi estaba sacándoles fotos. En esa cena, West le propuso hacer pública su relación y le pidió que conformase un equipo de estilistas, proponiendo ella a dos de sus amigas.

Una de ellas, al siguiente día que fueron al mismo restaurante, le escribió que fuera al baño. Allí había montones de ropa, convirtiéndose la noche en un pase de modelo exclusivo para Kanye mientras un fotógrafo tomaba las imágenes que luego saldrían a la luz. Ella dijo sentirse como "un mono de feria".

En la suite del hotel había incluso más ropa, y al quejarse ella de un atuendo, el rapero propuso pagarle "una operación de aumento de pecho". Al día siguiente, Kanye le explicó que había enviado las fotografías a los medios y que quería que ella explicase cómo se habían conocido.

En ese momento, asegura, se sintió "usada" y "sucia", máxime cuando supo que sus amigas habían firmado un acuerdo de confidencialidad con West, a lo que ella se negó. Esto fue justo antes de su viaje a París, donde asegura que estuvieron discutiendo hasta que la anfitriona de una una velada les dijo que pararan.

Días después, de vuelta en Nueva York, salía a la luz que se tomaban un descanso. Aunque hubo tiempo para en un último momento ir al cumpleaños de West. Sin embargo, Fox detalla cómo fueron usados como marionetas, con Kanye haciéndoles repetir un gesto para los fotógrafos varias veces, y luego ignorándola. Ahí, explica, se dio cuenta de que todo había terminado y al día siguiente le escribió para romper.

"Si de verdad me quisieras, me apoyarías", afirma Fox que fue la respuesta de West, antes de decirle que no sabía que era "una drogadicta" —Julia superó su adicción hace tiempo—. Tras ello, escribe Fox, recibió una avalancha de mensajes de texto y llamadas de West sobre el acuerdo de confidencialidad que no firmó. "No podemos ser amigos si no lo firmas", le dijo Kanye. "Sobreviviré", respondió Fox. Y colgó.