Feijóo dice que "no es el momento de tener conflicto con Israel": "Cuando un país es atacado, no caben equidistancias"

El líder del Partido Popular cree que "no es el momento" de que España entre en un conflicto diplomático con Israel, que hace diez días sufrió el ataque terrorista de Hamás, y ha advertido de que cuando un país sufre un episodio así, "no caben equidistancias". No obstante, tampoco cree que el comunicado que envió la Embajada del Estado hebreo este lunes, en la que acusa a parte del Gobierno en funciones de alinearse con el terrorismo, sea adecuada. "El comunicado de la embajada podía ser un poco más atinado", ha expresado Alberto Núñez Feijóo ante los medios de comunicación.

El presidente popular se ha expresado de una forma breve y contundente: en menos de un minuto ha lamentado que España "ya tenga" un conflicto con Israel y ha acusado directamente a los "líos" internos del Gobierno en funciones. "Lamento mucho que mi país tenga un problema diplomático con Israel y creo que el presidente del Gobierno debería de poner orden, aunque comprendo que los votos de Sumar y los votos de Podemos son determinantes para que siga de presidente de Gobierno", ha añadido en relación con el proceso de investidura de Pedro Sánchez, a quien la formación de Yolanda Díaz le exige que España reconozca a Palestina como un Estado soberano.

Pero Feijóo insiste: "Cuando un país está en un shock como está Israel, lo peor que podemos hacer es entrar en conflicto diplomático con ese país". Por tanto, ha pedido de nuevo al presidente en funciones y candidato a la investidura que ponga "orden" por el bien del prestigio internacional de España. "Quienes pierden son los españoles", asegura haciendo hincapié en que el país está "perdiendo protagonismo en la comunidad internacional" pese a ser el presidente de turno de la UE.

Para Núñez Feijóo, el prestigio de España está en cuestión por el lío político que "permanece en el gobierno de forma notoria y ahora, además, de forma grosera". Así es como el popular ha cargado una vez más contra la coalición de Gobierno que ha tomado diferentes posturas en el reciente conflicto de Oriente Próximo.

Mientras el PSOE califica a Hamás de "grupo terrorista", varios dirigentes de Sumar y Podemos lo han tildado de "facciones armadas palestinas" y han pedido que se considere a Palestina como un Estado soberano. En cambio el PP asegura que "cuando un país es atacado por una organización terrorista, no caben equidistancias", por lo que condena tajantemente los ataques de Hamás a Israel, a quien le otorga el derecho a defenderse siempre dentro del marco de la legalidad internacional.