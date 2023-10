El arroz bomba valenciano, considerado como la mejor variedad para la elaboración de paellas, no podrá llegar en las próximos meses a todos los hogares españoles. Las plagas, y en menor medida las adversidades climáticas que está sufriendo nuestro país (altas temperaturas, sequía, lluvias torrenciales...), han afectado especialmente a la cosecha de esta variedad, cuya producción se ha desplomado hasta un 50% en la presente campaña que está a punto de concluir.

Fuentes de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)-ASAJA consultadas por 20minutos han explicado que en los dos últimos años se ha reducido a la mitad la producción de arroz bomba, lo que provocará que haya "desabastecimiento" de este producto en las diferentes tiendas y supermercados.

Las mismas fuentes concretan que el principal obstáculo que está teniendo la cosecha de arroz bomba es la presencia del hongo 'Pyricularia oryzae'. Esta plaga "afecta especialmente a esta variedad de arroz proporcionándole un color amarillento" en el exterior.

No obstante, el hongo puede tratarse de forma eficaz con una serie de pesticidas. El problema es que estos productos contienen Triciclazol, una sustancia cuyo uso ha sido prohibido por las autoridades europeas en los cultivos de arroz, pero que sí pueden usar en cambio los agricultores de terceros países que exportan este producto a la UE.

Por ello, AVA-ASAJA ha pedido que se "agilice la investigación y la autorización de soluciones fitosanitarias o biológicas que resulten verdaderamente eficaces para combatir plagas" y que los agricultores de países fuera la UE "cumplan las mismas exigencias fitosanitarias y medioambientales que la normativa europea establece a los arroceros europeos".

En general, AVA-ASAJA ha señalado que el balance de la presente campaña en la región se caracteriza "por una merma de la producción -de alrededor del 15% respecto a la media de los últimos años-" pero "una estabilidad de los precios en origen del arroz japónica (mayoritaria en los arrozales valencianos) y una bajada en el arroz índica debido a la entrada de elevadas importaciones a la Unión Europea".

Grandes pérdidas en Andalucía y Murcia

Este hongo también ha hecho estragos en Andalucía. UPA-Andalucía prevé una caída del 35 % de la producción en variedades de arroz redondo, "lo que acarreará unas pérdidas a los productores de unos diez millones de euros", según un comunicado publicado por la organización de pequeños agricultores y ganaderos.

Por su parte, en la Región de Murcia, José Martínez, presidente de la Denominación de Origen Calasparra, igualmente ha confirmado en el programa de radio Agropopular de la Cadena Cope que la 'Pyricularia oryzae' ha provocado una importante merma en la producción: "En el Bomba estamos entre el 30 y el 40% de las mismas respecto al año pasado y en Balilla las mermas están en torno al 20/30%".

Enorme capacidad para absorber sabores

El arroz bomba es quizá la variedad estrella de este producto en la cocina española. Se trata de un tipo de arroz redondo de grano corto que destaca por adaptarse perfectamente a la elaboración de platos con mucho sabor, como son las tradicionales paellas o los arroces caldosos.

Pero lo que hace sobre todo que esta variedad sean tan apreciada es su enorme capacidad para absorber líquido. Esta cualidad permite que el arroz no se rompa y que se hinche (a lo ancho no a lo largo) una vez que esté cocido hasta tres veces su tamaño. De esta forma conserva el almidón, queda suelto y no se pega.

