Augusto Algueró, otra vez el gran ausente en en un nuevo tributo a Carmen Sevilla

Algo más de tres meses después de su fallecimiento, Carmen Sevilla sigue recibiendo reconocimientos por parte de sus allegados. En este caso, sus sobrinas han organizado una misa funeral en su honor, en el día que cumpliría 93 años.

Se trata del tercer gesto de reconocimiento que recibe la artista desde su muerte. En todos su hijo, Augusto Algueró, ha sido el gran ausente, en esta ocasión porque estaba fuera de Madrid, según contaron las sobrinas.

"Considero que este es mi regalo de despedida", respondió una de ellas ante las cámaras de Y ahora Sonsoles. "La relación con mi primo (Augusto) es mínima, pero es correcta. Hemos hablado por esto de querer dejar algunas cenizas de Carmen junto a las de mi padre y no hubo problemas. Él me autorizó a que me dieran parte de las cenizas. Fui hace un mes y por eso sé que al menos hace un mes no había ido a por ellas aún", aseguraba Carmen en Semana.

Este último homenaje a la querida artista tuvo lugar, en torno a las 20.00 horas de la tarde de este lunes, en la iglesia de San Francisco de Borja, ubicada en el corazón de Madrid. Hasta allí acudieron familiares y amigos de la actriz y presentadora como Pablo Sebastián, el que fuera pianista de Cine de Barrio.