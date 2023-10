Sharon Stone: "Tengo una discapacidad y traté de ocultarlo durante muchos años porque quería regresar al negocio"

Durante la pandemia, una amiga le envió a Sharon Stone un juego para pintar guiada por números con el deseo de que se mantuviera ocupada, un gesto que ha llevado a un nuevo camino de expresión creativa para la actriz. Famosa por papeles en películas como Casino o Instinto básico, Stone descubrió así el amor por la pintura que ha desembocado en la presentación de una muestra de sus lienzos gigantes en la Galería C. Parker en Greenwich, Connecticut.

La actriz se sentía frustrada por mantenerse dentro de las líneas y los colores de ese primer conjunto de pinturas y comenzó a crear sus propias obras abstractas utilizando acrílico sobre lienzo. En los últimos años, habilitó un estudio en su casa, donde trabaja en el interior y exterior, que le encanta, porque cuenta que siempre necesita estar en movimiento.

Bienvenidos a mi jardín es su segunda muestra, en la que exhibe 19 de sus obras de colores brillantes. Stone, de 65 años y madre de tres hijos, ha hablado recientemente con Associated Press sobre la inspiración artística, su salud y si volverá a actuar. Las respuestas se han editado para una mayor claridad y brevedad.

¿Aún quieres actuar?No consigo mucho trabajo como actriz. Y el sistema realmente no me ha apoyado. Tuve una hemorragia cerebral enorme cuando tenía 41 años y salí con vida. Tenía entre un 1 y un 5% de posibilidades de sobrevivir. Todos pensaron que iba a morir. Me sucedieron muchísimas cosas malas porque la gente supuso que estaba muerta. De alguna manera mi cuenta bancaria llegó a cero mientras estaba en el hospital, mi dinero desapareció. Perdí la custodia de mi hijo. Mi carrera terminó. Todas estas cosas sucedieron. Tengo una afección convulsiva cerebral que es muy grave. Y traté de ocultarlo durante muchos años porque quería regresar al negocio. Y si tienes una discapacidad, eso realmente no funciona en mi industria. Y así me oculté en mi afección por muchos, muchos, muchos años. Y eso es lo que soy. Soy una mujer con una afección convulsiva cerebral. Tengo una discapacidad y pintar me ha ayudado a no tener la ansiedad que tenía. Estaba tan ansiosa... porque no iba a estar bien y no podían aceptarme. Y pude deshacerme de todo ese miedo y trauma de que no sería aceptada, no podría trabajar en mi comunidad. ¿Y sabes qué? Realmente no me querían de todos modos. No me iban a dejar volver a entrar y estoy de acuerdo con eso.