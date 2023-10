Chanel deja de interpretar 'SloMo' en sus conciertos: "Hay muchas cosas que no sabéis"

Ha pasado ya año y medio, pero los eurofans, y la mayoría de españoles, aún no pueden olvidar la increíble actuación que hizo Chanel en Turín, donde logró un tercer puesto para nuestro país en Eurovisión 2022. Sin embargo, parece que la artista sí se ha tenido que olvidar un poco de la canción, SloMo, pues ha dejado de interpretarla en sus conciertos.

La canción, compuesta por Leroy Sánchez, coreografiada por Kyle Hanagami y cantada y bailada por Chanel y sus cinco bailarines, cosechó un gran éxito, tanto en el festival como fuera de él.

Desde entonces, año y medio después, la hispano-cubana ha lanzado distintos sencillos: Clavaito, con Abraham Mateo; Ping Pong, con Ptazeta; o Toke, el tema de la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar. Todas ellas, canciones que ha ido incluyendo en sus shows en directo. Sin embargo, desde hace un tiempo, ha dejado de interpretar la más famosa, SloMo.

La pasada semana, con motivo de las Fiestas del Pilar, Chanel actuó en Zaragoza y parece que dejó a muchos sorprendidos y decepcionados al no incluir su famoso tema en su repertorio. "Toda Zaragoza quería verte cantar SloMo y nos dejaste con las ganas... No entiendo por qué no cantaste la canción que te hizo tan famosa y tantos buenos ratos nos ha dado a los demás", le escribió un usuario en TikTok.

Sin embargo, la cantante decidió contestarle. "Pues porque hay muchas cosas que no sabéis", respondió ella, dejando claro que, si no lo hace, es por motivos ajenos a su voluntad.

Tras conocerse esta información, muchos son los que apuntan a problemas de derechos de autor con el tema, e inicialmente se podría pensar en la discográfica. Los derechos de la canción los tiene BMG, pero Chanel firmó con Sony, aunque esto no supondría ningún problema para su interpretación en directo, más allá de los derechos de reproducción.

Según el experto musical Odi O'Malley, la retirada de la canción de sus conciertos podría deberse a los derechos de la coreografía, creada por Kyle Hanagami, que podría tener registrado el baile y sería necesario pagar para utilizarlo.

De hecho, Hanagami es también es autor del baile de Toke, otro tema que en el que Chanel habría cambiado la coreografía, igual que con SloMo, tema que interpretó junto a Noa Kirel, representante de Israel en Eurovisión 2023, pero con otro baile.