Paz Padilla responde a las críticas por viajar en jet privado: "¿Qué pasa? Como si me da por ponerme un helipuerto en mi azotea"

No son pocas las veces que Paz Padilla está en el centro de la polémica, y la última de ellas ha sido por mostrar un viaje en jet privado. La cómica fue criticada y tachada de "hipócrita" por presumir de ese lujo, por lo que ha decidido pronunciarse sobre ello en sus redes sociales.

"Quiero hacer una pequeña aclaración", comenzó diciendo en sus stories de Instagram. "Me he montado en un avión y os lo he querido mostrar porque, cuando subí, vi unas cosas muy graciosas. El avión no lo he pagado yo ni es mío ni iba sola. Iba con un grupo de amigos, que no los he sacado porque los iba a respetar".

"¿Pero qué pasa si yo me lo quisiera comprar? Aunque no puedo, evidentemente. Ni siquiera puedo pagar un viaje", aclaró. "¿Pero qué pasa? Como si me da por ponerme un helipuerto en mi azotea o comprarme una barca a pedales. ¿También hay que juzgar y criticar porque te vaya bien en la vida? ¿Nos tenemos que alegrar cuando a la gente le va mal y cuando a la gente le va bien lo tenemos que machacar? ¿Por qué, alguien me lo puede explicar?".

"De todas maneras, que me critiquen, un alma sincera nunca criticaría. Detrás de un crítico siempre hay un alma envidiosa, es así. ¿Y qué es la envidia? No estar centrado en tu felicidad", opinó la actriz, antes de enviar un mensaje a los que la apoyan: "Quiero daros las gracias por estar conmigo, por vivir la vida conmigo y acompañarme a todas mis aventuras y locuras".