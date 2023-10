El 'influencer' Jonata confiesa lo que gana en TikTok con casi 9 millones de seguidores: "Solo sirve de bonus"

El creador de contenido de humor, Jonata, está de promoción tras la publicación de su primer libro y ha acudido al pódcast Animales Humanos, donde ha revelado la realidad detrás de TikTok.

La red social china, donde acumula 8,7 millones de seguidores, le dio a conocer y le ayudó a extenderse a YouTube, donde tiene 1,69 millones de suscriptores, e Instagram, donde ha alcanzado el millón de seguidores.

No obstante, no le da para vivir, a pesar de tener casi 350 millones de 'me gustas' y miles de reproducciones en todas sus publicaciones. TikTok siempre presume de dar un "fondo para creadores", pero Jonata ha revelado que solo sirve "de bonus".

Al preguntarle sobre su fuente de ingresos, Jonata ha explicado que "no tiene nada que ver con los seguidores". "Depende de las visitas", ha añadido, asegurando que conseguir un millón de reproducciones son "diez euros".

"Si haces 5 millones, 50 euros, aunque no es exactamente", ha continuado. Jonata suele conseguir una media de 1,2 millones de reproducciones, por lo que conseguiría "menos de 20 euros".

"TikTok es como un bonus que no te esperas", ha comentado: "Este número de visitas en YouTube...". Ambos creadores han asegurado que la plataforma de Google les paga mejor.

"En un mes, lo máximo que he llegado a cobrar en TikTok son mil euros", ha confesado. Por eso, como ya han mencionado otros creadores, lo importante es darse a conocer para poder vivir de las promociones de marcas y los anuncios.