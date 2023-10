Sergio Dalma, Álvaro de Luna, Beret, Rozalén o Chanel, juntos en el concierto más solidario

Europa Press via Getty Images

Por Ellas, el concierto anual de Cadena 100 contra el cáncer de mama, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de octubre en el Wizink Center de Madrid -con el cartel de todo agotado-, ya tiene a su plantel completo de estrellas.

Sergio Dalma, Íñigo Quintero y Mr. Rain han sido los últimos en sumarse a los ya confirmados Chanel, Vicco, Rozalén, Miriam Rodríguez, Edurne, Lorena Gómez, Álvaro de Luna, Abraham Mateo y Nil Moliner, para poner voz a una noche llena de emoción, convertida ya en la gran cita para apoyar a todas aquellas personas que han luchado o están luchando contra la enfermedad.

Junto a ellos, como embajadores muy especiales, Conchita y Álvaro Soler, serán los responsables de cantar a dúo, y por primera vez en directo, Y a ti nadie te quiere, un tema compuesto por la propia Conchita que se une a la lista de himnos que desde 2013 acompañan a todas las mujeres que padecen o han padecido la enfermedad, en un canto de esperanza.

"Es mucha responsabilidad, pero escuchar a las pacientes y empaparme de sus sensaciones ha sido una gran ayuda. Cuando a alguien le ocurre algo tan heavy que le cambia la vida es como si les dieran una llave mágica para entenderlo todo y valorar el presente. Muchas frases de la canción las cogí de lo que me dijeron ellas: 'ensanchar la vida', 'sacar los dientes', 'el miedo que lleva agarrado a su pecho'… Me parecía fuerte, pero quería que fuera una canción directa al cáncer y ellas me ayudaron a completarla. Ojalá yo pueda con una canción ayudarlas a ellas. Acompañarlas", expresó la autora de la canción, durante un encuentro con pacientes e investigadoras celebrado esta misma semana en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid.