El independentismo mete presión a Sánchez: ERC celebra la amnistía por adelantado y Junts no renuncia a la unilateralidad

Los partidos independentistas no ceden en sus posiciones y continúan presionando a Pedro Sánchez para concretar su apoyo a la investidura: Junts insiste en que no renunciará a la unilateralidad ni a ningún "recurso legítimo", mientras que ERC ve cerca la amnistía.

Pese a que los socialistas se muestran optimistas, las negociaciones para una efectiva investidura de Sánchez aún siguen su curso y algunas formaciones todavía están lejos de cerrar acuerdos. Y es que los catalanes no se mueven de peticiones como la amnistía y el referéndum.

Peticiones que los independentistas no dan por perdidas. De hecho, ERC da por conseguida la amnistía de los condenados por el procés, según ha señalado el exdiputado republicano Joan Josep Nuet: "Parecía imposible y hoy, dentro de poco, será una realidad".

Así lo ha afirmado en el homenaje del partido al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 83 aniversario de su fusilamiento, donde ha asegurado que la amnistía "está al alcance de la mano". "Gracias por vuestra lucha", ha trasladado.

Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, han reiterado este domingo, también en un acto en recuerdo de Companys, que no renunciarán "ni a la unilateralidad ni a ninguno de los recursos legítimos" para conseguir la independencia de Cataluña.

De hacerlo, ha sostenido Turull, sería renunciar a la nación. "No hace falta ni que nos lo pidan (renunciar a la unilateralidad), porque nosotros lo que queremos es que esta nación sea libre, porque queremos ser leales y fieles a la cordada de la que el presidente Companys también formó parte", ha indicado comparando la situación con los escaladores que están sujetos a la misma cuerda.

"Hoy más que nunca desde Junts miramos a los ojos a este Estado, que es heredero del que fusiló a Lluís Companys, y le decimos que no nos rendiremos, que no renunciaremos ni a la unilateralidad ni a ninguno de los recursos legítimos que tengamos para avanzar hacia nuestra libertad", ha defendido Borràs al poner a Companys de ejemplo de lo que representa "no rendirse" y "mantener la esperanza".

En la reunión mantenida el pasado miércoles entre Pedro Sánchez y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el diputado le comunicó las peticiones de su grupo, entre las que se encuentran la amnistía, medidas económicas en fiscalidad y una votación en urna para la que ya no se refiere como autodeterminación, sino como votación de "la resolución del conflicto político".

Asimismo, el líder socialista se reunió el viernes con Junts y EH Bildu, siendo la primera vez que un presidente del Gobierno se reúne con la formación abertzale. Sin embargo, tras casi una hora y media con la formación de Carles Puigdemont, la portavoz Míriam Nogueras manifestó estar "lejos" de un "acuerdo histórico".

En cuanto al Ejecutivo, asegura que tanto ERC como Junts deben hacer "gestos" y "virar" en las posiciones que mantienen desde hace semanas, ya que el PSOE señala su propósito de tomar medidas garantizando siempre la Constitución.

Illa asegura que la negociación "le irá bien a Cataluña"

Sobre la investidura también se ha pronunciado el primer secretario del PSC, Salvador Illa, quien ha considerado este domingo que la negociación para la investidura de Sánchez "le irá bien a España y le irá bien a Cataluña".

Ahora bien, Illa ha reconocido que la negociación es "difícil y compleja", pero que su partido la afronta "con tranquilidad, serenidad, cautela y con las ideas claras" porque, según ha resaltado, responde a las peticiones de la ciudadanía.

"La mayoría de la ciudadanía catalana y española pide que se trabaje para cuatro años más de políticas útiles, de políticas que resuelvan problemas, de políticas de avances sociales, y en eso estamos los socialistas", ha justificado.

Además, ha criticado que "la derecha y la ultraderecha ofrecen un futuro construido sobre el miedo" frente su partido, que plantea un futuro construido sobre la confianza, el diálogo y la resolución de problemas.

Exigen disculpas por la ejecución de Companys

En sus respectivos actos de homenaje a Lluís Companys, los independentistas han exigido al Gobierno que se disculpe y asuma las responsabilidades del Estado en el fusilamiento del expresidente de la Generalitat en 1940 por el franquismo, así como que se restituya su figura.

El Govern, ERC, el PSC, Junts, los comunes y entidades soberanistas han participado en la ofrenda floral a la tumba de Companys, en el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc, desde donde han subrayado el compromiso del expresidente con la libertad de Cataluña.

"El govern de Cataluña reclamamos al Gobierno del Estado una declaración institucional que restaure la figura del presidente Companys, que reconozca la injusticia de su procesamiento, que ponga de manifiesto la ilegitimidad del órgano que lo juzgó y que declare expresamente la nulidad de su sentencia", ha remarcado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En la misma línea, en un mensaje en Twitter, Carles Puigdemont ha pedido a España que pida perdón al pueblo catalán por el "asesinato en manos de fascistas" de Companys, al considerar que fue una "víctima formal del Estado español". "Fue detenido, extraditado, maltratado, juzgado, condenado y ejecutado por las autoridades del Estado español de acuerdo con la legalidad vigente", ha indicado.

Laura Borràs también ha defendido que evocar a Companys es un gesto de esperanza para seguir avanzado, así como un homenaje a las instituciones catalanas. "Como decía el president Companys: 'A luchar, a trabajar, a resistir. Porque resistir es el triunfo", ha añadido.

El PSC ha aprovechado para subrayar "la voluntad de ser y convivir de Cataluña" y desde los comunes han afirmado que el mejor homenaje al expresidente es lograr una investidura para presidir el Gobierno español "con unos mínimos democráticos, antifascista, que evite el regreso de las derechas exaltadas que lo mataron".

Por parte de las entidades, la ANC ha criticado la "complicidad" de los partidos independentistas con el Estado por negociar una amnistía que, a su juicio, es una "trampa" que contribuye a "blanquear la represión", mientras que, desde el Consell de la República han considerado que es un "instrumento reparador que permitirá resolver muchas injusticias".