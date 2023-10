Aitana sufre un percance mientras actuaba en Barcelona: "Me he partido el labio"

La cantante y compositora española, Aitana, volvía a su casa este jueves 12 de octubre para presentar su nuevo disco, Alpha, y subirse al escenario de un Palau Sant Jordi que colgó el cartel de no hay billetes, pero un percance con el micrófono hizo peligrar el concierto.

En mitad del concierto, la cantante avisó a sus seguidores que acababa de golpearse "bastante fuerte" con el micrófono y "a lo mejor me he partido el labio".

Antes de que cundiera el pánico, la de San Clemente de Llobregat tranquilizó al público: "Pero no pasa nada, si de repente veis que se me hincha mucho pues nada, ya voy viéndolo".

"Me lo siento super gordito, ¿se me nota?", preguntó a sus fans quitándole hierro al asunto y continuando el concierto como si no hubiera pasado nada.

Críticas por coreografías inapropiadas

La gira de conciertos de Aitana por España continúa en medio de las polémicas que han surgido a raíz de sus coreografías "sensuales" sobre el escenario, que muchos han tildado de "inapropiadas" para la parte del público más joven que la sigue.

Por otro lado, muchas personas han salido en su defensa y han criticado la doble moral con la que se juzga de distinta manera a un hombre y a una mujer, normalizando que Aitana se bese con algunos bailarines durante sus actuaciones.