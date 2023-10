Gan Pampols advierte del drama humanitario que viene en la operación en Gaza: "Va a ser muy difícil encontrar a los rehenes con vida"

La incursión militar terrestre de Israel en la Franja de Gaza para recuperar a los más de 150 rehenes tomados por Hamás el pasado sábado provocará un auténtico drama humanitario para ambos bandos, tal y como ha advertido este sábado Francisco Gan Pampols, Teniente General del Ejército de Tierra ya retirado.

En una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, Gan Pampols ha desgranado algunos detalles sobre esa ofensiva terrestre del Ejército israelí. "Es probable que sea costoso en tiempo, en vidas y, sobre todo, en infraestructuras. No es una operación al uso", ha manifestado al respecto.

Según ha explicado este teniente general, "no hay un adversario que esté localizado, no hay un frente continuo, no hay unidades que se vayan a enfrentar, sino que va a ser una guerra completamente irregular en la que se va a utilizar todo tipo de sistemas, de armas, de artefactos improvisados, túneles, abundancia de trampas explosivas y minas y francotiradores", ha enumerado.

Por este motivo, "veremos inicialmente muchas acciones de fuego terrestre y aéreo, porque Israel va a intentar minimizar las posibles bajas que le va a originar esta acción, porque antes o después hay que bajarse de los vehículos blindados y hay que empezar a actuar a pie, esta va a ser una operación casa por casa, habitación por habitación".

Respecto a los rehenes israelíes secuestrados por Hamás que se encuentran ocultos en la Franja de Gaza, Gan Pampols ha dicho que "son la moneda de cambio más valiosa con la que cuenta Hamás", por lo que "va a ser muy difícil, por no decir imposible, encontrarlos y poder rescatarlos con vida".

El teniente general del Ejército de Tierra también se ha referido al ataque sorpresa de Hamás a Israel, y a la posible influencia de Irán en el conflicto. Según Gan Pampols, Hamás logró atacar a esta escala "a través del engaño, ha hecho creer a Israel que no era un adversario a considerar".

"En cuanto a la sofisticación, la capacidad para mantener el secreto... no la tiene por sí Hamás, se la tiene que haber proporcionado otro país", prosigue Gan Pampols antes de señalar el acercamiento que Irán ha tenido con Hamás tras el conflicto sirio. Por ello, "es muy probable que haya tenido algo que ver Irán", ha sentenciado.