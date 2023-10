¿Habrá ‘Operación Uganda 2’ para liberar a los secuestrados? Israel, listo para desplegar a un comando como en el famoso rescate del 76

Asegura Israel que mantendrá el bloqueo en Gaza hasta que Hamás libere a los rehenes. "No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de riego y no entrará ningún camión de combustible hasta que los israelíes secuestrados sean devueltos a casa", reza el mensaje publicado este jueves en X por el ministro de Energía e Infraestructura israelí, Israel Katz.

El número de rehenes no está claro. Israel cifra en hasta 200 los secuestrados, pero Hamás y la Yihad Islámica afirman que son unas 130 personas. La ONU ha exigido a Hamás la liberación inmediata de todos ellos. Lo cierto es que su existencia complica y limita la operación que Israel prepara contra guerrilla palestina, considerada organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, así como por otras potencias, y, por supuesto, Israel.

Qué opciones tiene Netanyahu

El regreso con vida de los secuestrados es ahora mismo la prioridad para muchos israelíes. Pero el contexto —lo el Gobierno israelí entiende como una respuesta a la altura de la bárbara ofensiva de Hamás— y su número descartan la posibilidad de un intercambio. En 2011, Israel intercambió cientos de prisioneros palestinos para lograr la liberación de Gilad Shalit, un soldado israelí que estuvo detenido durante cinco años.

Netanyahu y la oposición pactan un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra EP

Así las cosas se abre paso la opción de un rescate. Hay un precedente al respecto. En 1976, Tel Aviv llevo a cabo una misión de rescate de rehenes en Uganda. Un avión fue secuestrado por terroristas palestinos y alemanes. Fue la Operación Entebbe o Thunderbolt, también conocida como Operación Uganda, que estableció un modelo para Israel en el manejo de situaciones con rehenes: ni se negocia ni se transige. El Ejecutivo israelí ya tiene listo un comando como el de aquel rescate de 1976.

El vuelo 139 de Air France

El 27 de junio de 1976, el vuelo 139 de Air France, un Airbus A300 transportaba a 248 pasajeros y doce tripulantes de Atenas a París, pero el aparato procedía de Tel Aviv. A mediodía, el avión fue secuestrado por dos palestinos del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Maniobras Externas (FPLP-ME) y dos alemanes de las Células Revolucionarias alemanas.

Desviaron el avión hacia Bengasi, en Libia. Allí estuvo durante siete horas para cargar combustible. Ya al día siguiente, la aeronave dejó el aeropuerto libio y aterrizó en el de Entebbe, en Uganda. Allí a los secuestradores se unieron otros cuatro apoyados por las fuerzas pro-palestinas del presidente de Uganda, Idi Amin.

Qué querían los secuestradores

El grupo exigió la liberación de 40 palestinos detenidos en Israel y otros trece encarcelados en Kenia, Francia, Suiza y Alemania Occidental. Si sus demandas no se hacían efectivas, empezarían a matar rehenes a partir del 1 de julio. Dividieron a los secuestrados en dos grupos, separando en uno a los 105 que eran ciudadanos israelíes o judíos no israelíes.

Situación territorial de Israel, Gaza, Cisjordania y los territorios ocupados por el ejército y los colonos israelíes. EUROPA PRESS

Los terroristas liberaron a los pasajeros no judíos, obligándolos (algunos se negaban a abandonar al resto) a embarcarse en otro avión de Air France que había llegado a Entebbe con ese propósito. Al final, 85 israelíes o judíos permanecieron retenidos, más otras veinte personas, la mayoría tripulantes del avión. Los secuestradores persistían en la amenaza de asesinarlos si Israel no accedía a sus exigencias.

29 comandos

Israel probó la vía diplomática para obtener la liberación de los rehenes mientras preparaba una operación militar. El 1 de julio, fecha en la que se cumplía el plazo dado por los secuestradores, el gobierno de Israel se ofreció a negociar con ellos con la condición de extender el plazo hasta el 4 de julio. Con la mediación de Idi Amin se logró la prórroga. Fue fundamental para que el comando israelí tuviera tiempo de llegar a Entebbe.

El 3 de julio, el gabinete de Israel aprobó la misión de rescate. El Mosad, el servicio de inteligencia israelí, empezó a preparar el rescate a partir de los detalles facilitados por los rehenes liberados en París. Entre ellos fue liberado por error un judío con entrenamiento militar que dio información sobre el número y tipo de armas de los terroristas. Además, resultó que en la construcción de la terminal de Entebbe en las décadas de 1960 y 1970 participó una empresa israelí. De su mano se construyó una réplica parcial del edificio.

Los secuestrados llegan a Israel. GOBIERNO DE ISRAEL

El hermano de Benjamin Netanyahu

Israel desplazó en tierra a un centenar de personas. El comando debía asaltar la terminal y rescatar a los rehenes. Lo integraban 29 soldados, liderados por el teniente coronel Yonatan Netanyahu (hermano mayor del hoy primer ministro Benjamin Netanyahu). Eran integrantes de la unidad de élite Sayeret Matkal y elementos de las unidades de reconocimiento de los paracaidistas y de la Brigada Golani. Además, un equipo de refuerzo debía, entre otras cosas, asegurar el área y destruir en tierra el escuadrón de MiG-17 de la Fuerza Aérea de Uganda.

Los comandos israelíes irrumpieron en la terminal el 4 de julio, rescatando con éxito a 102 personas y matando a todos los terroristas y a varios soldados ugandeses. Tres rehenes perdieron la vida en el fuego cruzado. Netanyahu también murió.

¿Hacer en Gaza lo de Uganda?

El precedente sugiere que Israel podría optar por un ataque terrestre decisivo para conseguir la liberación de los rehenes. Así lo refleja la reciente comunicación entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense, Joe Biden, en la que el judío insistió en la necesidad de una operación terrestre en Gaza.

Benjamin Netanyahu, en una intervención. EFE

Por cierto, el mandatario israelí también sirvió en Sayeret Matkal, participando en varias misiones, incluido el rescate del vuelo Sabena 571 secuestrado, durante el cual recibió un disparo en el hombro. Esta unidad de élite sigue existiendo y se ha especializado en misiones de rescate y reconocimiento de rehenes.

Expertos citados por el diario de The Telegram afirman que Israel recurrirá a Sayeret Matkal por su experiencia, pero también a la unidad de fuerzas especiales Yamam de la policía nacional israelí. Estados Unidos se ha ofrecido a ayudar en las misiones de rescate de rehenes con planificación y apoyo de inteligencia.

Crisis de rehenes de magnitud nunca vista

"Israel ha perfeccionado la misión antiterrorista de rescate de rehenes... estas unidades han estado recopilando información de inteligencia y trabajando en estrecha colaboración con el Mossad y el servicio Shin Bet de Israel", asegura Aaron Cohen, experto israelí en fuerzas especiales.

Cualquier misión de rescate corre el riesgo de provocar que los rehenes sean ejecutados en cualquier momento

Pero las cosas son en Gaza mucho más complicadas que en aquella terminal de aeropuerto. Supuestamente, el enclave estará lleno de trampas y defendido por combatientes terroristas. Enclave o enclaves porque Tel Aviv no tiene, que se sepa, información de si los rehenes están retenidos en una sola ubicación.

Así es Gaza uno de los lugares más densamente poblados del mundo. EUROPA PRESS

Cuántos, dónde y cómo

Lo que sí sabemos es la enorme diferencia, números en la mano, entre lo de 1976 y lo de ahora. En Entebbe fueron unos pocos terroristas y varios soldados ugandeses; ahora se trata de centenares de militantes de Hamás. En aquel secuestro murieron tres rehenes judíos y un miembro del comando; ahora las bajas podrían multiplicarse.

Por último, lo que ahora enfrenta Israel es una especie de guerra, desigual, pero guerra. Así lo siente el país. Dado que Hamás ya ha amenazado con empezar a ejecutar a sus prisioneros en respuesta a los ataques israelíes sobre Gaza, cualquier misión de rescate corre el riesgo de provocar que los rehenes sean ejecutados en cualquier momento.