Todos los detalles de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno esta tarde en Sevilla: damas de honor, joyas, menú, vestido, maquillaje...

Esta tarde tendrá lugar en Sevilla, la boda del mes. O la 'no boda', porque lo cierto, es que los novios, Isa Pantoja y Asraf Beno, ya están casados. Lo hicieron por lo civil el pasado martes en Fuenlabrada (Madrid) con solo dos testigos: la madre de él y la representante de ella, a su vez, gran amiga de Isa, Sonia Sánchez.

Pero el gran momento que todos esperan será esta tarde en Sevilla, una ciudad donde Isa ha vivido muchos periodos desde su llegada a España tras ser adoptada por su madre, Isabel Pantoja. La ausencia de la cantante (que estaba invitada) y de su otro hijo, el hermano de Isa, Kiko Rivera (no estaba invitado), será lo más sonado de los festejos, salvo que exista un 'milagro' y la tonadillera aparezca.

Quitando esta noticia ya anunciada por la propia Isa, estos son los detalles más completos de una fiesta que empezará a las 18h y contará, en el papel estelar de padrino, con Jorge Javier Vázquez. No ha escatimado críticas el presentador a la ausencia de la madre y hermano de Isa, igual que lo ha hecho Ana Rosa Quintana, quien está invitada, pero no podrá asistir.

Sobre Jorge Javier, Isa Pantoja ha dicho: "Es una persona que ha confiado en mí desde el primer momento. Las entrevistas más duras que he vivido han sido con él, he compartido muchos momentos, buenos y malos, con él, y significa mucho para mí".

El lugar del evento será la Hacienda de Al-Baraka, un impresionante palacete con arquitectura árabe localizado entre la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas.

Hay que recordar que el novio es marroquí y que en un principio, la boda se iba a celebrar en Marrakech, pero por el Covid y otros imprevistos, el enlace se tuvo que aplazar, hasta hoy.

La ceremonia tendrá guiños árabes, dada la cultura de Asraf y su familia, con quienes Isa está muy encariñada. Su suegra le ha regalado un collar de oro, como regalo por la boda civil, que era suyo e Isa ha celebrado mucho.

Las damas de honor de la novia serán tres íntimas suyas, dos llamadas Sara y Myriam, que irán vestidas en color buganvilla (se habían barajado los colores azul Klein y verde botella). La última se encargó de 'engañar' a Isa en su despedida de soltera. También anoche, el grupo de amigas celebró una fiesta-pijama con la novia en un hotel, que ha aportado divertidas imágenes de Isa.

En cuanto al número de invitados, se espera que acudan en torno a 200, entre los cuales sí estará la prima de la novia, Anabel Pantoja, quien a su vez mantiene una relación muy estrecha con Isabel Pantoja, para la que trabaja como asistente.

Por descontado, el invitado más querido será Alberto Isla Pantoja, su hijo de nueve años, que tuvo siendo adolescente con el sevillano Alberto Isla.

El menú, que se servirá a partir de las 19h., constará básicamente de un aperitivo muy largo, donde saldrán delicatessen durante varias horas (se dice que tres), para rematar con un plato único que permitirá a los comensales sentarse en la mesa.

Tras la cena, habrá música en directo con un grupo que no se conoce aún.Las alianzas elegidas por los novios combinarán el oro blanco (que es el preferido de él) con el oro amarillo (que le gusta más a Isa). Y sobre el vestido, se sabe que lo firma Hannibal Laguna.

El periodista Aurelio Manzano contó ayer en el programa Fiesta algunos matices: "Lleva mangas, la espalda es al aire, no tiene volumen, no tiene lentejuelas, no tiene bordados, es clásico y es tapadito por la parte de delante".

Para maquillarse, Isa usará unos sérums de belleza instantánea que aportan color, también según Manzano.

Isa y Asraf, que culminarán una historia de amor que comenzó hace cuatro años, han consultados mucho en las redes sociales sobre los detalles de su boda, por lo que la expectación creada ha sido enorme. Aunque hay una exclusiva de por medio, desvelada por la propia Isa, es de suponer que las redes sociales también rentabilizarán este romance.