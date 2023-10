Israel advierte que mantendrá el bloqueo total a Gaza hasta que Hamás libere a los rehenes

La devastación en la Franja de Gaza es total. El enclave palestino ha sido víctima este jueves de intensos bombardeos por parte de las fuerzas israelíes, que ya han lanzado seis mil bombas sobre el territorio desde el ataque perpetrado el pasado sábado por Hamás. Mientras los muertos y los heridos aumentan, la población permanece a oscuras, sin agua ni combustible y retenidos por el movimiento islamista. Hasta ahora no se vislumbra una posible solución y el ministro de Energía e Infraestructura israelí, Israel Katz, ha anunciado que "no se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de riego y no entrará ningún camión de combustible hasta que los israelíes secuestrados sean devueltos a casa", reza el mensaje publicado este jueves por el político en su cuenta de X, antes Twitter.

Los hospitales de Gaza continúan colapsados, debido a que a la falta de luz también se suma la escasez de suministros y de personal médico. De hecho, según explicó el periodista Mohammed Abu Ali a Aljazeera, los centros hospitalarios "están llenos de muertos y heridos". Desde la instituciones internacionales piden la creación de un corredor humanitario para los civiles entre Gaza y Egipto. Este último finalmente ha aceptado la propuesta, pero Hamás se ha negado debido a que eso "obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria" y a buscar nuevamente donde refugiarse.

En Israel han muerto unas 1.300 personas y han resultado heridas al menos 3.200. En Palestina la cifra de fallecidos ya supera las 1.400 personas, mientras que el número de heridos se sitúa en torno a los 6.800, según las últimas estimaciones. El último balance de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha confirmado que más de 338.000 personas de la Franja han sido desplazadas, de las cuales más de 200.000 se encuentran en escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA). El número de secuestrados no es exacto, debido a que Israel considera que pudieran ser hasta 200 rehenes, pero Hamás y la Yihad Islámica afirman que son unas 130 personas.