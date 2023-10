Gritos y llantos de desesperación: las imágenes del pánico durante un bombardeo de Hamás contra la ciudad israelí de Ascalón

Las imágenes hablan por sí solas. Los gritos y llantos de desesperación tomaban este martes las calles de la ciudad de Ascalón, en Israel, cuando Hamás descargaba sus bombas sobre la urbe, a tan solo 10 kilómetros de la Franja de Gaza. Habían avisado, pero algunos ciudadanos se vieron sorprendidos por el ataque.

En el vídeo se puede ver cómo una joven grita y llora desconsolada. A su lado, una pareja mantiene el tipo como puede, agazapados, mientras observan la destrucción delante de sus ojos. "Estamos desconcertados, esto no es una guerra", dice ella en un perfecto castellano.

Los ataques del grupo islamista contra Israel no han cesado desde el atentado del pasado sábado en un festival por la paz en el kibutz Reim, en pleno desierto del Neguev, donde murieron 260 personas y cientos se hallan en paradero desconocido.

La ofensiva, lanzada a las 17.00 horas (hora local) provocó la activación de las sirenas de alerta no solo en Ascalón, sino también en otras localidades cercanas, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel. Este medio asegura que algunos de los misiles podría haber alcanzado el complejo turístico del Hotel Regina, cerca del puerto de Ascalón.

El Ejército de Israel confirmaba también la activación de las alertas antiaéreas en distintas zonas, incluida la ciudad de Tel Aviv. Hamás, por su parte, informaba en su cuenta de Telegram de que entre los últimos objetivos atacados por su brazo armado figura el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv.