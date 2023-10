Ser mujer en las Fuerzas Armadas: "Al principio éramos cuatro contadas, pero hemos avanzado mucho en los últimos años"

Lorena Sanchí lleva casi 24 años formando parte de las Fuerzas Armadas españolas. La institución de entonces nada tiene que ver con el de ahora, según cuenta a 20minutos. "Al principio éramos cuatro mujeres contadas". Tiene sentido, teniendo en cuenta que hace solo 35 años que se permitió el ingreso de las mujeres en los Ejércitos. Ahora son ya casi 16.000 mujeres militares, aunque la representación femenina es de apenas el 13%, y los avances logrados desde entonces se aprecian más en los obstáculos derribados para ellas que en el número de mujeres inscritas en las Fuerzas Armadas.

"La verdad es que cuando yo entré fue cuando se empezaron a abrir más las puertas a las mujeres. Desde entonces ha habido muchos cambios", explica Sanchí, de 43 años. Ella es ahora cabo primero del Ejército de Tierra y está destinada en el batallón del cuartel general de las fuerzas aeromóviles. "También soy tiradora de helicópteros", dice sonriendo efusivamente con la mirada. "Están los pilotos, los mecánicos y luego, en la parte trasera, estamos los tiradores con las ametralladoras", detalla.

Esos cambios a los que se refiere la cabo primero no son más que la eliminación de las dificultades que se encontraban las mujeres que querían ingresar en el Ejército y que, en muchas ocasiones, eran un motor de desmotivación para acabar abandonando la carrera militar. "Al principio, cuando teníamos que ir de maniobras, no había nada acondicionado para nosotras. Cuando teníamos que dormir en los cuarteles no había ningún sitio para mujeres, el tema de los baños era complicado, las duchas... Ahora puedes ir a cualquier lugar y no tienes ningún problema", explica.

Asuntos clave como la conciliación, también, que para ella es crucial porque tiene un hijo de diez años. "La normativa ha cambiado mucho y ahora estamos muy apoyadas en ese sentido. La cosa ha ido avanzando bastante bien. Lentamente, pero a estas alturas estamos ya con muchísima igualdad en varios aspectos", sostiene Sanchí.

Lorena Sanchí, de 43 años, es cabo primero del Ejército de Tierra. José González

Lo mismo opina Laura Vitalia González, quien con apenas 29 años es ya la primera mujer oficial de submarinos. A diferencia de lo que le ocurrió a las 27 pioneras que ingresaron por primera vez en las Fuerzas Armadas en 1988, González sí que tenía otras mujeres en las que fijarse cuando empezó. "Está Esther Yáñez y muchas otras oficiales que han venido antes que yo", dice. Ello, unido a una enorme vocación por el submarinismo, han catapultado su carrera militar en los últimos años.

"Estuve destinada en el submarino 'Tramuntana', he hecho mi segunda especialidad en control de plataforma, y ahora estoy destinada en el submarino 'Narciso Monturiol', que es el segundo de la clase 'Isaac Peral'", señala. "Simplemente soy una persona más haciendo lo que más le gusta, lo que disfruta, y para mí es una gran suerte pertenecer a la Armada Submarina española", añade González, cuyo sueño es acabar siendo comandante de submarino.

Según González, el camino recorrido en las últimas décadas es inmenso. "35 años parecen muchos, pero no son tantos. Es lógico que sea ahora cuando estemos empezando a llegar a puestos de responsabilidad, y creo que es importante que también se dé visibilidad a las que están llegando hasta arriba en todas las especialidades. Más que el trabajo por hacer, también se tiene que poner de relieve lo que está pasando y cómo estamos avanzando", defiende.

Laura Vitalia González, de 29 años, es la primera mujer oficial de submarinos de España. José González

Pero la situación actual no se explica sin los avances legislativos y sociales que han ido ocurriendo a lo largo de las últimas décadas. El último fue la eliminación del requisito de estatura, este mismo año, pero antes de este se alcanzaron muchos otros que fueron allanando el camino a las que vinieron después. En 1989, por ejemplo se permitió el acceso de la mujer a la categoría de tropa y marinería profesional; en 1993 participaron por primera vez soldados españolas en operaciones en el exterior; en 1999 se eliminaron las limitaciones en el acceso en Tropa y Marinería; y en 2005 se creó el primer Observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas.

De hecho, este jueves 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, se cumplirá otro hito: la 'boina verde' María del Carmen Gómez será la primera mujer paracaidista en saltar con la bandera de España durante el acto de conmemoración nacional.

"A una niña o adolescente que se esté planteando iniciar la carrera militar, le diría que no tiene por qué distinguir entre hombre y mujer para estar en las Fuerzas Armadas. Tienen que gustarte para poder estar ahí. Es el sentimiento que tengas de formar parte de ello, no el sexo masculino o femenino", dice Sanchí. "Yo siempre diría que confíe en si misma, y si quiere algo de verdad que vaya a por ello", concluye González.