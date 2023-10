Robles avisa a Israel de que su respuesta contra Hamás tiene que darse respetando el Derecho Internacional: "No hay matices"

Margarita Robles sigue la línea mantenida por el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, sobre la situación en Israel y Palestina y asegura que la respuesta de los primeros frente a Hamás tiene que darse "respetando el Derecho Internacional" porque en un momento como el actual, apuntó, "no hay matices". Así lo expresó la ministra de Defensa española en declaraciones desde la sede de la OTAN en Bruselas donde participa en una reunión de ministros aliados.

Al mismo tiempo, aseguró que "no se puede ser equidistante" cuando se ven imágenes de niños muriendo; unas palabras que coinciden con la acusación de la oposición de que el Gobierno no se posiciona claramente en torno a Israel desde el inicio de las hostilidades. Esa vinculación con el Derecho Internacional para hablar de la posición israelí fue mencionada varias veces este martes por Borrell, pero no así por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien hizo un apoyo mucho más cerrado al Gobierno de Benjamin Netanyahu.

La ministra ha expresado sus condolencias a la familia de la joven hispano-israelí Maya Villalobos, asesinada "vilmente" a manos de Hamás en el marco de la ofensiva sin precedentes que lanzó contra Israel el pasado sábado. Estas palabras de Robles se dieron en el encuentro del Grupo Ramstein en Bruselas, que tiene como objetivo, por otro lado, hacer un seguimiento del apoyo que se le da desde la OTAN a Ucrania para defenderse de la invasión rusa; eso sí, ahora el foco de la actualidad ha cambiado de conflicto.

La polémica de estos días en Bruselas ha sido la creada en torno al envío de ayuda humanitaria o no a Palestina, una incógnita que parece ya atajada. La Comisión Europea ha asegurado que el apoyo "no está en duda" y el Consejo, por su parte, mantiene que ese respaldo seguirá porque bloquearlo "sería contraproducente y un regalo para Hamás". Entre los 27 solo Austria, República Checa y Hungría se han desmarcado de la posición conjunta.

Los ministros de Exteriores de la UE también están de acuerdo en la importancia de estrechar la coordinación con los socios árabes para estabilizar la situación al entender que, a corto plazo, "esto permitirá ser más eficaces en el objetivo de evitar una escalada regional", según recoge el comunicado del Ministerio de Exteriores español. De hecho, José Manuel Albares Albares aprovechó su intervención para marcar una distinción muy clara entre la población palestina, la Autoridad Palestina y Hamás, una organización terrorista, en la línea también de lo dicho por Borrell.

Por otro lado, la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN también ha servido para analizar la situación de Ucrania. De hecho, el presidente Volodimir Zelenski ha pedido a los aliados más sistemas de defensa antiáerea y misiles de largo alcance para "ganar la batalla del invierno", sobre todo tras ver las fuerzas ucranianas una clara intención de Rusia de atacar infraestructuras críticas en los próximos meses.

"Necesitamos los equipos militares en puntos concretos del territorio para proteger a nuestro pueblo, salvar la red energética y las rutas de exportación de grano", expresó Zelenski, que arrancó el compromiso por ejemplo de Bélgica de enviar F-16 a partir de 2025 y 1.700 millones de ayuda en 2024. "Ucrania puede y va a sobrevivir, pero es importante sacar el instrumento del terror de las manos de Rusia", añadió, antes de vincular a Putin precisamente con los ataques de Hamás sobre Israel.

En este sentido, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha mostrado el apoyo de los aliados a Kiev "el tiempo que haga falta", avanzando que del encuentro del grupo de Ramstein saldrán más compromisos. Asimismo, ha advertido de que Vladimir Putin pretende usar el invierno "como arma de guerra" y los miembros de la OTAN deben "prevenir" esta situación e incrementar las capacidades defensivas ucranianas, insistiendo en que el foco debe ser proteger la economía de Ucrania y permitir que funcione como un país normal. "Vuestra lucha es nuestra lucha. Vuestra seguridad es nuestra seguridad y vuestros valores son nuestros valores. Estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta", sentenció.