El hijo de Bigote Arrocet carga contra él: "Es manipulador, mujeriego y un egoísta"

De entre todas las reacciones a las últimas declaraciones de Bigote Arrocet sobre María Teresa Campos y su familia, hay una que destacada sobre todas. El humorista, que ha vuelto a ser ser criticado, esta vez ha recibido duros comentarios por parte de su hijo, Alexis Ledgard, que apoya a la familia de la periodista.

"Lo que está haciendo la verdad es que no tiene nombre", ha asegurado el hijo del cómico sobre sus últimas declaraciones acerca de la comunicadora, fallecida hace unas semanas.

Preguntado por cómo lo define, su hijo ha afirmado: "Es manipulador, egoísta, porque solo piensa en él, y mujeriego".

Unas palabras que se unen a las de Alejandra Rubio o Carmen Borrego, que han arremetido contra el humorista. La menor de las hermanas Campos ha contestado a las acusaciones vertidas sobre ella misma y sobre su madre. "Yo ya he tomado acciones legales y las voy a mantener. No vamos a permitir ni una difamación más. Creo que hay que ser muy malo para decir que 'ojalá mis hijos me hagan a mí lo que yo le hice a mi madre' y ojalá me lo hagan porque yo lo único que le he hecho a mi madre es quererla", ha advertido en Vamos a ver.

"Ya está bien de verter mierda sobre alguien que no está", ha agregado Borrego que, finalmente, ha contestado a las declaraciones de Gabriela Arrocet, hija del actor, quien acusó a la propia Carmen y a Terelu de ser "intrigantes y tóxicas": "Tú sí que eres digna hija de tu padre".