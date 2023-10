El FMI cree que España cumplirá la regla de déficit en 2024, pero sitúa la deuda por encima del 100% del PIB todavía en 2028

España cumplirá con las reglas fiscales europeas el año que viene. Así lo cree el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha publicado este miércoles sus proyecciones fiscales para la economía mundial. Los expertos del FMI esperan que el desequilibrio en las cuentas públicas españolas se reduzca al 3% del PIB en 2024 frente a un 3,9% previsto para 2023. De ser así, España lograría cumplir con la regla de déficit europea, que volverá a estar en vigor el año que viene y que exige que la diferencia entre gasto público e ingresos no supere el 3%.

Además, el FMI confía en que el déficit público se mantendrá en el entorno del 3,4% durante los próximos cinco años. Una cifra algo por encima del objetivo, pero considerablemente más cerca que en sus anteriores pronósticos. En sus proyecciones fiscales de abril, el Fondo Monetario vaticinó que España cerraría con un desequilibrio en las cuentas del 3,5% del PIB en 2024, que se elevaría hasta el 4% en los años siguientes.

No obstante, conviene recordar que las previsiones del FMI están supeditadas a que se retiren todas las medidas de apoyo energético que decaerán el 31 de diciembre. Por ahora el Ejecutivo en funciones no se ha pronunciado con claridad sobre qué ocurrirá con el contenido de los reales decretos, pero no descarta prorrogar algunas de ellas.

El escenario es algo más desalentador en lo que respecta a la deuda. El FMI prevé que el pasivo español se reduzca hasta el 107,3% del PIB en 2023 para después caer al 104,7% en 2024. Sin embargo, la deuda pública se estancaría en torno a ese 104% a medio plazo. Un nivel elevado que, previsiblemente, requerirá de un ajuste fiscal sea cual sea el marco fiscal europeo para los próximos años.