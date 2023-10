Paloma Bravo: "Hasta hace poco, existía el prejuicio de que las mujeres no podíamos ser amigas"

Arropada por las mujeres de su vida, la escritora y periodista Paloma Bravo presentó jueves 5 de octubre junto con sus amigas su nueva novela, Sin filtros, en el madrileño Círculo de Bellas Artes. Es precisamente a ellas a quienes dedica este libro, una historia sobre la amistad entre tres mujeres, pero también sobre la maternidad, el edadismo, la enfermedad y la muerte de los padres, que nació, según relata la autora, "en una comida con amigas" en la que empezaron a hablar de sus madres, intentando compararlas a cómo eran ellas como progenitoras. "Estuvimos hablando de cómo nos condicionaron, de cómo estamos condicionando nosotras a nuestros hijos y del esfuerzo que hacemos por no repetir sus errores", relata la dulce pero resuelta voz de Bravo por teléfono, dos días antes de la presentación.

¿Qué quería contar en Sin filtros?Me interesaba hablar de amistad entre mujeres, porque creo que está poco contada en la ficción.

¿Por qué cree que es así?Hasta hace muy poco tiempo casi siempre éramos contadas por hombres y había esa especie de prejuicio espantoso según el cual las mujeres no éramos amigas, siempre teníamos celos las unas de las otras y nos hacíamos unas putadas espantosas. Eso yo lo he oído muchas veces, pero no es lo que he vivido.

A todas las condicionan las mujeres que las han antecedido, sus madres

¿La amistad entre mujeres va de la mano del feminismo?Hay algunas mujeres para las que el feminismo está cargado de connotaciones políticas que les generan rechazo. Pero el esfuerzo de ayudarnos unas a otras y de luchar porque todas estemos bien tiene muchísimo que ver con el feminismo, sí.

Sin filtros también explora lo que es ser o no ser madre.Sí. Me interesaba explorar maternidades diferentes y de distintas generaciones. Dos de las protagonistas no quieren tener hijos. Otra tiene una hija adolescente. Pero a todas les condicionan las mujeres que las han antecedido, sus madres.

¿Es más difícil ser madre ahora que antes? Creo que ahora les dedicamos más tiempo a los hijos. Cuando era pequeña, casi todo el mundo tenía un montón de hermanos y los padres no dedicaban tanta atención a cada uno. Ahora tenemos menos hijos y también ellos nos exigen más entrega. También puede que haya una parte de culpa que sentimos las madres trabajadoras, por no poder estar todo el tiempo con ellos.



Sin filtros, título de la novela de Bravo, está editada por Contraluz. CEDIDA

En un momento del libro escribe: "Las madres, nuestras madres, siempre tienen nombre y sueños y esperanzas". ¿Por qué le parece importante recalcar esto?Sucede una cosa tremenda cuando tienes hijos: te das cuenta de que tu nombre deja de existir. Eres mamá o en el grupo del cole eres "la mamá de no sé quién", cosa que odio. Parece que tienes una, puesto que anula todo lo demás. Y lo digo como madre, pero también como hija, ya que a los hijos nos cuesta mucho ver quiénes eran nuestras madres antes de tenernos y quiénes quieren seguir siendo.

Las tres protagonistas, cuya edad está entre los 40 y 50, se autodenominan "Las viejas". ¿Ser "vieja" es algo que debe reivindicar?Hay que perderle el miedo a la vejez. En la época de Instagram, donde todo parece juventud y estética y belleza, nos han contado que cuando te haces mayor vales menos. Ya no eres digital, ni atractivo, ni fértil. Pero afortunadamente, el cerebro y la personalidad se mantienen hasta tarde. Y sí, hay que reivindicar que uno sigue siendo una persona absolutamente plena, a tope de facultades, de ilusión y de talento.

Apoyo la ley de eutanasia, pero las leyes necesitan una empatía y una práctica

¿La sociedad desecha a las señoras?A las señoras y a los señores. Ya lo vimos en la pandemia, cuando empezó a morir gente y decían que no pasaba nada, que solo morían los viejos. Como sociedad los descartamos. Pensé que después haríamos un examen de conciencia, porque todos tenemos padres mayores y tal y como va la pirámide poblacional, vamos a ser todos viejos dentro de cinco minutos, pero no ha cambiado nada.

En su libro anterior, Una historia de amores, cuenta cómo su familia y usted cuidaron a su padre desde que le diagnosticaron un cáncer terminal. ¿Era inevitable ahondar en el duelo por la muerte de los padres en Sin filtros?Son libros muy diferentes, aunque los dos son consecutivos. En Una historia de amores, libro de no ficción, conté la historia de una enfermedad terminal y el acompañamiento antes de la muerte. En Sin filtros me centro en lo que va después del duelo, que es cómo recuperar la ilusión, la vida, las ganas. También cómo se te queda dentro, como dice un amigo mío, la persona a la que querías como si fuera un superpoder.

Hay una edad en la que todo son pérdidas y aun así, tienes que seguir viviendo con ilusión

A una de las mujeres de la novela la diagnostican con alzhéimer y quiere recurrir a la eutanasia. ¿La novela cuestiona la eficacia de la ley de muerte digna?No la cuestiona. Yo, como muchos de los que hemos cuidado a una persona enferma, creo tanto en la ley de eutanasia que ya he firmado los papeles de la muerte digna para que nadie tenga que pasar por eso. La ley es un paso enorme, que la sociedad asumirá como lo hizo con la del matrimonio gay. De hecho, me dio muchísimo miedo que pudiera derogarse, pero ahora que el Tribunal Constitucional la ha validado estoy más tranquila. Sin embargo, creo que las leyes necesitan una práctica y una empatía. Esta ley genera un montón de objeciones y burocracias que complican mucho la vida real y ese proceso hay que facilitarlo.

Paloma Bravo lleva publicados siete libros. JEOSM

El cuerpo de las mujeres tiene una presencia importante en la novela. La frase que abre el libro es "Quitarme el útero". ¿Por qué decidió hacer ese énfasis en la materialidad del cuerpo femenino?Caroline Criado contaba en su libro La mujer invisible que el cuerpo femenino no se ha tenido en cuenta en la medicina hasta hace muy poco y eso ha hecho que muchísimas enfermedades no se trataran bien en mujeres, desde el diagnóstico del infarto a la endometriosis. Además, llega un punto en nuestra madurez en el que a la mínima que te pasa algo el ginecólogo te dice: "Bueno, pero tú el útero ya no lo quieres para nada, ¿no?". De alguna manera, están diciendo que tu cuerpo o muchas partes de él ya no sirven. No se ve como un todo, como algo esencial para que seamos quienes queremos ser.