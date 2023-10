Las persianas metálicas de la mayoría de locales y comercios que había en Metro de Madrid han cerrado en los últimos años. Ahora, solo resisten cinco establecimientos, cuatro ubicados en Aluche y uno en Plaza Castilla, que se ven amenazados por órdenes de desahucio al haber finalizado sus contratos de actividad en 2018. Desde Red Autónomos, la asociación que defiende la permanencia de las escasas tiendas, reclaman a la empresa pública de transporte que apruebe y publicite nuevas licitaciones a las que poder postularse. Metro de Madrid confirma que estas saldrán a concurso público una vez termine el procedimiento de desalojo.

"Se han perdido 125 pymes y 700 puestos de trabajo en estos años", según expone el presidente de la Red de Autónomos y portavoz de los Comerciantes de las Tiendas de Metro, Francisco Ferrera. Cafeterías como las de Ciudad Universitaria, las tiendas de fotografía de Atocha o establecimientos de alimentación han desaparecido de forma progresiva de las estaciones del suburbano. "Yo antes tenía cinco locales donde hacíamos revelados en 30 minutos, ahora no tengo ninguno", relata Ferrera.

En 2018 finalizó la prórroga de las concesiones de alquiler que tenían estos comerciantes y, según explican los perjudicados, Metro lleva más de 18 años sin volver a licitarlas. "Hace poco sacaron tres plazas a concurso que quedaron desiertas porque nadie se presentó, a nosotros nadie nos avisó, no entendemos nada", añade el presidente de la Red de Autónomos.

Metro de Madrid aclara que tras el proceso de desalojo se licitarán nuevas licencias para que cualquier comerciante pueda postularse. Además, desde la empresa pública de transportes esgrimen que muchas de las tiendas no pueden ocuparse porque "no cumplen con los requisitos de seguridad que establece la Ley de Usos Asociados", entre ellos que los espacios de comercio no se sitúen en zonas subterráneas.

Los comerciantes no entienden las intenciones de Metro

Los tenderos y regentes cuestionan la versión de la empresa pública, ya que, mientras a ellos se les limita el uso, las oficinas del Consorcio de Transporte y los stands promocionales siguen abiertos. "Si fuera por motivos de seguridad se deberían cerrar todos estos espacios también", exponen. Además, el presidente de la Red de Autónomos no encontra explicación sobre cómo es posible que Adif sí ofrezca licencias, mientras que "Metro de Madrid se dedica a cerrar tiendas y cubrirlas con vinilos para que los usuarios no vean los locales vacíos".

"Van a conseguir acabar con todos los comerciantes que quedan", lamenta Javier, dueño de una cafetería. Muchos de estos establecimientos llevan en funcionamiento desde hace décadas. Uno de los primeros establecimientos que abrió en el suburbano, hace más de 30 años, fue Aquí te espero, bar regentado por Gloria en la estación de Aluche, quien debe afrontar un desalojo el próximo 12 de noviembre.

Marcelo es otro de los últimos de Metro que tuvo que soportar el primer intento de alzamiento el pasado 27 de septiembre en su tienda de frutos secos y alimentación, El Pipón. "No sabemos lo que pasará al final, esto genera una situación de estrés constante", explica este comerciante que lleva 25 años levantando la persiana de su negocio familiar de 5.30 a 22.00 horas.

Metro de Madrid ofreció la posibilidad de reubicar los locales que no se adaptaban a la normativa o pagar indemnizaciones. Sin embargo, Javier apuntan que las reubicaciones se dilataban mucho en el tiempo: "A mí me ofrecieron un local en Plaza Castilla, pero tras un año y medio de espera nos dicen que es muy caro rehabilitar el espacio". Para Ferreras y los comerciantes, Metro de Madrid está perdiendo una gran oportunidad económica, primero por "el gasto millonario" que invirtió en reformar unos locales a los que nunca se les ha dado uso y segundo por no fomentar la proliferación de "negocios de cercanía, que sirven de punto de orientación para muchos pasajeros" y proporcionan seguridad en estaciones como las de Aluche.

Los problemas con los establecimientos comerciales del suburbano comenzaron en 2005, cuando la empresa intermediaria, Metromatic, anunció de forma unilateral que los contratos de alquiler terminarían, según explica Ferrera. Tras varios intentos de negociación y reivindicaciones, se consiguió firmar un convenio con el Consorcio Regional de Transportes y Metro de Madrid por el que se prorrogaron las concesiones hasta 2018, tras esta fecha el conflicto se judicializó hasta llegar al escenario actual.