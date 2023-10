Son muchos los que dicen que Pedro Sánchez miente más que habla. De hecho, los más cariñosos le llaman Pedro Pinocho. Pero, que yo sepa, ni Pedro Sánchez ni los suyos han llamado traidores a los que suelen pensar y actuar por sí mismos.

Bien. Les voy a presentar una serie de declaraciones de los que hasta ayer eran los más puros entre los puros, los que nunca se rinden, los íntegros, los seguidores de un mandato imaginario y que, si no se está de acuerdo con lo dicen y con lo que dicte el oráculo de Waterloo, sobre todo, Waterloo, se es un traidor, un apestado, un cobarde.

Waterloo y Junts, su franquicia electoral, no han podido ir más en contra de la estrategia negociadora de ERC con los que hace dos días llamaban “represores”: el PSOE y el gobierno.

Lo han hecho y lo hacen, y lo han demostrado por tierra, mar y aire: en contra del diálogo. ¿Por qué? Porque nunca, jamás, los postconvergentes aceptarán el liderazgo de Esquerra Republicana en ninguna parte. Nunca. Sólo los cándidos quieren pensar que para los más valientes entre los valientes la independencia está por encima de todo, absolutamente de todo. En cambio, los menos cándidos saben que en la familia de los postconvergentes lo primordial, lo nuclear, es el poder y todo los demás es relleno, poesía.

Son así de claros: “Todo es un simulacro. Como el diálogo. Un camelo para mantener las apariencias”. “No he ido a la prisión tres años y medio para hacer un frente común para conseguir el traspaso de Rodalies”. “Sin amnistía y referéndum será imposible investir a Pedro Sánchez”.

“¿Usted se compromete a no investir a ningún presidente español si antes no se han transferido a la Generalitat las competencias para organizar un referéndum pactado?” “… Pagar por avanzado a un tío a quien no comprarías un coche de segunda mano es un deporte de riesgo”.

Si Waterloo inviste a Sánchez sin referéndum, ¿a qué habremos asistido?