Los cooperantes dentro del horror de Gaza claman por un corredor humanitario: "Están matando a familias enteras, es una masacre"

"La situación es desesperante, hace falta un corredor humanitario ya". Así resume Patricia Garrido, delegada del Comité Internacional de Cruz Roja (ICRC) en Ramala, Cisjordania, la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza tras el ataque sorpresa lanzado el sábado contra Israel por la organización islamista Hamás. Con evidente cara de cansancio, atiende a 20minutos por videoconferencia tras comunicarse con los portavoces de los más de 130 cooperantes de ICRC que se encuentran atrapados en la zona de conflicto. No hay salida.

Durante los últimos días, otras organizaciones, como Oxfam Intermon, han recibido mensajes de audio de algunos de sus colaboradores en el terreno. "Atacan edificios residenciales sin ningún tipo de aviso mientras la gente está todavía dentro. Están matando a familias enteras, es una masacre de civiles en sus propias casas, mientras están dormidos o despiertos", asevera acongojada Fidaa Alaraj, oficial de Justicia y Protección de Género de la organización. "Se oye a los niños no solo en los edificios, sino en todo el vecindario llorando y gritando sin consuelo, y no parece que vaya a tener fin", explica también Omar Ghrieb, encargado de la parte de Política y Abogacía en la ONG.

Ellos sí se encuentran atrapados en la ciudad de Gaza. "Hemos pasado una noche muy larga que parecía no acabar nunca", afirma Alaraj. "Como madre de cinco niños no he podido dormir, sentía que tenía que vigilar su sueño, como si el hecho de estar despierta fuera a prevenir que algo malo pasara", concreta. Ghrieb tampoco duerme. La pasada noche tuvo que ayudar a evacuar un edificio. "Muchas familias salieron a la calle, corrían frenéticamente, los niños gritaban...".

Garrido, al igual que los otros cooperantes, no sabe cómo expresar la intensidad de los bombardeos, "en zonas verdes, barrios residenciales, zonas que nunca habían tenido nada que ver con los enfrentamientos". La trabajadora humanitaria se encuentra en Ramala, sede del gobierno y la capital de facto del Estado de Palestina, a unos 80 kilómetros de Gaza, donde las tensiones todavía no han llegado, aunque sí a otras zonas de Cisjordania.

"Hay más de 200.000 desplazados, pero no hay ningún sitio seguro en la ciudad"

Desde allí, ya que la Franja está cerrada por completo a entradas y salidas, trata de ayudar y poner voz a sus compañeros, que ven cómo la situación empeora cada vez más. "Aparte de los cientos de fallecidos y los más de 4.000 heridos, hay más de 200.000 desplazados", dice. "Esto es un problema importante, ya que antes, quienes tenían que desplazarse, iban del norte o del sur a la ciudad, pero ahora no hay ningún sitio seguro allí, ni las escuelas Unrwa de Naciones Unidas o nuestros hospitales de la Media Luna Roja", relata.

En el cuarto día de intensa guerra, en Gaza ya no hay electricidad, "la central ha dejado de funcionar y los camiones no pueden entrar con gasolina", tampoco agua potable y los alimentos empiezan a escasear. Ni qué decir de los medicamentos. La previsión es terrible. "Más personas van a morir y los que se podían haber salvado también", augura Garrido. "La situación es inmanejable en términos de proteger a la población y las opciones se reducen, también para los hospitales", añade.

"Los hospitales ya están compartiendo que la situación es catastrófica, que necesitan sangre y que se enfrentan a la falta de medicinas"

Los tres trabajadores humanitarios coinciden en que la incertidumbre es total. No se sabe cuándo acabarán los ataques de Israel ni si en algún momento se podrá entrar. "No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuándo podremos intervenir como ayuda humanitaria, tampoco podemos contactar con nuestros beneficiarios para evaluar la situación y las necesidades", concreta Alaraj. "Los hospitales ya están compartiendo que la situación es catastrófica, que necesitan sangre y que se enfrentan a la falta de medicinas", agrega Ghrieb.

"Estamos muy limitados"

La delegada de ICRC, por su parte, asegura que lo que está ocurriendo desde el pasado domingo "es la peor crisis que ha vivido la zona desde 2014" y reitera la necesidad de un corredor humanitario para sacar a la población. "Tiene que pasar ya. Lo primero que tienen que permitir es que podamos entrar, llevar agua, comida, medicamentos… es algo que se puede pactar", reclama.

En este sentido, Alaraj relata que algunos de los desplazados se encuentran en escuelas que han creado refugios: "Estamos muy limitados en comparación con la enorme y desesperada necesidad que habrá según vayan aumentando los sucesos". Ghrieb agrega que "muchas familias" directamente se encuentran en las calles "sin tener donde ir".

El estrés de los trabajadores de las ONG es evidente. Garrido reconoce que el lunes tres ambulancias de ICRC fueron bombardeadas; los paramédicos sobrevivieron. También fue atacada una de las casas de Cruz Roja en la Franja: "Las fuerzas de defensa israelíes avisaron de que la zona no era segura y por eso desalojamos". Para la delegada en Ramala, "el nivel de exposición de los paramédicos y conductores de ambulancia es muy elevado. No es solo algo físico, ya que llevan cuatro días sin parar, además el desgaste psicológico".

A última hora de este martes, el número de muertos en Gaza ya era de 900, según datos del Ministerio de Salud palestino. En Israel, la cifra de fallecidos superaba esa cifra y además contabilizaban 2.400 heridos, medio millar de ellos graves. El fuego cruzado y los ataques a ambas poblaciones civiles continuaban. "Lo peor es que los disparos y explosiones suenan muy alto y retumban muy fuerte, he tratado de grabar esto ya cinco veces y he tenido que parar por el fuerte sonido de las bombas", señala Ghrieb, desesperado, en su audio.