La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a defender este martes la autonomía fiscal de las comunidades autónomas para decidir cómo configurar los impuestos cuya gestión tienen cedidos y aquellos que emanan directamente de la Administración autonómica. En el caso madrileño, el PP mantiene desde hace años tipos bajos en IRPF y bonificaciones importantes en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, y recientemente ha suprimido todos los tributos propios de la región.

Esta política le ha validado a Díaz Ayuso acusaciones de "dumping fiscal" y en la pasada legislatura avivó el debate de la armonización fiscal. Ante un supuesto plan de ligar esta a la necesaria reforma de la financiación autonómica de PSOE y Sumar, la jefa del Ejecutivo regional se ha opuesto frontalmente y ha criticado cualquier iniciativa en este sentido.

"Vamos a defender la autonomía fiscal de todas las comunidades autónomas y que a ninguna nación del mundo le va mejor porque a su capital le vaya mal", ha proclamado este martes Díaz Ayuso durante un acto público en Las Rozas. "Esto es otra vez otro atentado contra la Constitución, pero bueno, es que nos estamos acostumbrando a que el gobierno lo haga desde el artículo 1", ha añadido en referencia a los planes de una hipotética ley de amnistía a los líderes del procés.

Díaz Ayuso, además, ha retado al Gobierno en funciones, que sigue trabajando en una reedición del pacto, a extender una armonización fiscal más allá de las autonomías de régimen común. "Me gustaría que tengan valor y digan si lo hacen al País Vasco, en Cataluña (...) si van a romper con la autonomía que tienen, que hacen lo que les da la misma gana con su régimen fiscal", ha señalado, para agregar: "Cuando lo hagan allí, podrán venirnos a hablar de los rollos de la igualdad porque esto es otra cosa, lo que pretenden es algo muy distinto".

La jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol también ha vuelto a defender las aportaciones que realiza Madrid a la caja común y ha incidido en que la región compite con mercados internacionales. "¿Cómo lo hacemos para competir con Londres, con Portugal... que se está llevando todas las empresas y a tantos autónomos españoles que están hartos de impuestos y que no soportan más las asfixia la que nos está sometiendo este gobierno?", ha apuntado Díaz Ayuso, rechazando el concepto de 'dumping fiscal' y apreciando que le parece "una catetada".

"Me parece una profunda deslealtad con la historia y con la verdad", ha insistido este martes la presidenta madrileña, que precisamente mantiene recurrido en el Tribunal Constitucional el llamado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas porque considera que invade competencias de la Comunidad. "Insisto en que Madrid está al servicio de España y cada vez que entra inversión, cada vez que creamos puestos de trabajo, es para todos", ha aseverado. "No se entiende que una nación pueda ser una nación fuerte si no tiene una capital fuerte, no se entiende el trabajo constante del Gobierno contra Madrid", ha zanjado.