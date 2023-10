El PP busca retratar la división entre el PSOE y sus socios por la respuesta política al ataque de Hamás a Israel

Los populares buscan evidenciar las divisiones del bloque de izquierdas en la respuesta política al ataque de Hamás a Israel. Como ya hicieran los de Alberto Núñez Feijóo con la posición respeto a la guerra de Ucrania -cuando el PSOE apoyó el envío de armas con el rechazo de Unidas Podemos-, ahora tratan de que constatar una nueva "contradicción evidente" entre Pedro Sánchez y sus socios en el reciente conflicto internacional. Si entonces el PP buscaba una nueva escisión en el Gobierno de coalición, ahora se emplea en enfrentar a Sánchez con Sumar, ERC y Bildu en plena negociación para su investidura.

En la jornada de este martes, el Grupo Parlamentario Popular lanzó hasta tres ofensivas desde las dos Cámaras. Tanto en la Alta como en la Baja, el partido solicitó la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que marque la postura del país: "España no tiene hoy una postura en asuntos exteriores", denunció líder popular. Pero es que además, los populares registraron en el Congreso su propio texto de la declaración institucional de condena a los ataques sobre Israel.

De este modo, los populares obligarán a cada uno de los grupos políticos a marcar su postura en este conflicto y a condenar, "en los términos más enérgicos, el ataque terrorista por parte de Hamás contra ciudades israelíes", tal y como consta en el escrito de los populares. En este documento también exigen que los firmantes reconozcan "el derecho de Israel a defender su territorio". Todo ello después de conocer que Sumar, ERC y Bildu han discrepado de esta línea.

Por un lado, dentro de la formación de Yolanda Díaz hay diferentes sensibilidades. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, se ha negado a tildar de terroristas a Hamás: "Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar". También se ha mostrado equidistante el diputado de Sumar y líder de Más País, Íñigo Errejón, quien ha equiparado los "crímenes de guerra" de Hamás con la respuesta militar israelí.

En cambio, la postura oficial de Sumar es la condena de ataques de Hamás aunque, eso sí, criticando la "doble vara de medir" que utilizan quienes "denuncian los ataques de Hamás pero callan contra los crímenes de guerra que comete Israel", al que Sumar considera el "máximo responsable" de un conflicto que dura ya décadas.

Desde ERC se han condenado todas las violencias, venga esta de donde venga, al tiempo que las juventudes del partido hablan de que "Palestina tiene derecho a defenderse con todos los medios a su alcance, como dice la legalidad internacional" y que Israel no tiene derecho a colonizar"; mientras que en Bildu creen que Palestina es "un país ocupado" y que hasta que "no se alcance un acuerdo justo y duradero estas situaciones seguirán pasando".

Esta es la postura que han tomado hasta el momento algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez, quien, por su parte, sí ha condenado "el terrorismo" y ha pedido el "cese inmediato de la violencia indiscriminada". Pero al PP le resulta inconcebible la "falta de contundencia" de España en la condena al conflicto. De hecho, cree que "la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando esta falta de contundencia".

40 bebés decapitados y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre los terroristas y las víctimas. https://t.co/xjYPpCwDBW — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2023

Por todo ello, el PP exige que España tome una única postura inequívoca contra Hamás y que lidere la ofensiva europea, ya que Pedro Sánchez ocupa la presidencia de turno de la UE. En este sentido, Feijóo ha criticado que España se haya quedado fuera de la declaración conjunta de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido sobre lo ocurrido en Israel. "España no está ni se la espera mientras no haya un cambio de gobierno", ha reaccionado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien, en otro tuit, advierte de que "no se puede ser equidistante entre Israel y Hamás" y que "a un lado está el terrorismo y al otro, una democracia liberal", por lo que "España debe estar a la altura". Todas estas críticas de los populares irán acompañadas con todo tipo de ofensivas parlamentarias como las que lanzaron este martes los populares para tratar de retratar al bloque de izquierda.