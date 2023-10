Otro 'streamer' se pasa al doblaje: El Mariana anuncia que formará parte de la película 'Five Nights at Freddy's'

En las próximas semanas por fin llegará al cine Five Nights at Freddy's, la película basada en el famoso videojuego de terror. Uno de los fans del juego más emocionados por el estreno es El Mariana.

El streamer mexicano ha revelado en directo que tiene un pequeño papel de doblaje en el filme y, por eso, ha sido invitado a la premiere. El joven no puede estar más emocionado, pero la polémica está servida.

No es la primera vez que usan a un creador de contenido en una producción para darle promoción a la película, quitándole trabajo a un actor de doblaje profesional. Por eso, muchos han criticado a El Mariana.

Él ha contado la noticia bastante emocionado, asegurando que será solo "un milisegundo" de aparición. "Es muy bonito porque voy a ver la película como si yo hubiese sido el director", ha comentado, contento.

"Es una participación pequeña, pero es buena porque la grabé con el corazón y me sentí muy bien", ha asegurado. "Es un personaje que sale poquito".

Además, ha aprovechado su directo para reivindicar que vayan al cine al ver las películas en español. "El doblaje es una cosa increíble que yo no conocía", ha añadido.

Estas palabras no han servido para calmar el enfado de muchos. Especialmente, después de saber que otro creador mexicano, Maau, rechazó su invitación al doblaje.

Según reveló hace un año, decidió no hacer el trabajo porque "no se dedica al doblaje" y no es muy fan de Five Nights At Freddy's. Unas nobles intenciones que no quitan el hecho de que parece que, desde la película, estaban interesados en conseguir un streamer para doblar sí o sí.