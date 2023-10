El Ayuntamiento de Sevilla reurbanizará la Plaza Nueva tras la Semana Santa de 2024 y colocará los toldos en la Avenida en verano

El alcalde, José Luis Sanz, ha desgranado este martes algunas de las propuestas que va a desplegar el Ayuntamiento en Sevilla para mejorar la ciudad, entre las que cabe destacar el anuncio de la reurbanización de la Plaza Nueva, que comenzará después de la próxima Semana Santa; la instalación de toldos en la avenida de la Constitución para el verano de 2024 y la construcción de tres aparcamientos en los Remedios, La Macarena y San Pablo-Santa Justa.

Así, el primer edil ha detallado que justo después de Semana Santa comenzará las obras de la Plaza Nueva. El proyecto, enmarcado en su programa 'Sevilla, eje central', pretende dar una imagen unificada desde la céntrica plaza, situada frente al Ayuntamiento, hasta la Puerta de Jerez, incluyendo la Plaza de San Francisco.

Sanz ha adelantado que el objetivo es terminarla "antes de las Navidades" de 2024. La intervención buscará "preservar" la "identidad" de este espacio, reconfigurando los espacios y cambiando el mobiliario, así como corrigiendo el tratamiento del mármol con el que "se cargaron" el pavimento, ha lamentado el regidor en alusión a la actuación del anterior gobierno municipal.

Otro de los anuncios del primer edil ha sido en torno a los toldos en la avenida de la Constitución, que ha asegurado que estarán instalados el próximo verano. De hecho ya se están desbloqueando los trámites para su colocación tanto en la citada avenida como en otras arterias principales de la ciudad. Una actuación necesaria para aumentar el sombreado de la ciudad.

También ha avanzado algunos de los 32 "microparking" recogidos en su plan 'Sevilla aparca'. Tres de ellos irán ubicados en la calle Albaida, en la Macarena; en Virgen de la Antigua, en Los Remedios; y en Baltasar de Alcázar, en San Pablo-Santa Justa.

En total han sido ocho medidas "de choque" las que ha detallado el alcalde en un foro de ABC que ha tenido lugar esta mañana. Además de las mencionadas anteriormente, Sanz ha anunciado que va a poner orden en el mercado de los pisos turísticos "ilegales". De ahí que haya decidido enviar a la Junta de Andalucía los expedientes disciplinarios que se le instruyan a viviendas de fines turísticos para que la Administración regional "proceda a cancelar sus inscripciones en el registro" oficial.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento pedirá al Colegio de Administradores de Fincas que facilite las denuncias "más recurrentes" que presenten las comunidades de propietarios por las molestias derivadas de pisos turísticos, así como dará cuenta al Servicio de Protección Ambiental para que se "intensifiquen las inspecciones por ruidos" a fin de abrir expediente.

No serán las ambientales las únicas inspecciones que se le harán a los pisos turísticos. La Policía también estará encima de ellos, ha advertido Sanz. Por último, el alcalde ha manifestado que el Ayuntamiento cursará a la Delegación de Turismo de la Junta "todas aquellas declaraciones responsables de ocupación cuyo objeto sean viviendas con fines turísticos a efectos de que proceda a su descalificación en el registro autonómico" y "cruzará" denuncias con la citada delegación a "efectos de control por ambas administraciones", local y autonómica.

En el caso de los veladores, ha insistido en que la ordenanza municipal estará el próximo mes de febrero y que ésta recogerá más inspecciones, incluso "por la tarde y en horario nocturno". A aquellos establecimientos que acumulen dos o más multas por incumplimientos, el Ayuntamiento les incrementará el importe de las sanciones y se pondrá en marcha un sistema de información para que los ciudadanos puedan consultar y conocer "directamente" qué elementos y cuántos veladores están autorizados en las terrazas.

Sendas peatonales de 1,8 metros

Igualmente, la ordenanza recogerá que debe haber 1,8 metros "mínimo" de senda peatonal en las aceras donde haya terrazas con mesas y regulará la forma de "consumo tradicional" -en la calle- en los bares "singulares", estableciendo, ha aclarado el alcalde, unos horarios máximos y acordes con el descanso. Entre los anuncios hechos por el alcalde, los tres primeros aparcamientos de los 32 recogidos en su plan 'Sevilla aparca'. Irán ubicados en la calle Albaida, en la Macarena; en Virgen de la Antigua, en Los Remedios; y en Baltasar de Alcázar, en San Pablo-Santa Justa.

Por otro lado, el alcalde ha cifrado en 60.000 los sevillanos que viven en 'pisos cárceles', aquellos bloques de viviendas en los que no hay ascensores y residen personas con movilidad reducida o dependientes. Ha asegurado que en los primeros 100 días de su mandato "hemos desbloqueado trece proyectos" -San Pablo, Macarena, Norte, Alcosa, El Cerro- frente a los "ocho ascensores instalados en ocho años" por el anterior equipo municipal. Además, se ha comprometido a que en el primer trimestre de 2024 sean 60 los proyectos de instalación de ascensores que estén en marcha.

En materia de infraestructuras, por último, ha adelantado que será "muy reivindicativo" y "beligerante" con el nuevo Gobierno de la Nación. Aunque es partidario de un túnel entre Dos Hermanas y Coria para continuar con el cierre de la SE-40, ha pedido al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que "si garantiza que no hay afección ambiental del puente, ni en el Copero ni en la entrada de barcos a uno de los motores económicos de Sevilla, que empiece la obra cuanto antes" y "deje de marear la perdiz".

Sobre cultura, el alcalde ha subrayado que la próxima edición de la Bienal contará con un cartel "como no se recordaba en 20 años". Ha reconocido "sentir haber cerrado el Lope de Vega" pero ha remarcado que "era una irresponsabilidad no hacerlo" tal y como está la instalación eléctrica, ha puesto como ejemplo. Su intención, ha dicho, es empezar "cuanto antes" las obras y ha prometido que éstas "no serán un parche". Igualmente, ha anunciado que es "partidario de cambiar el nombre del Premio Almudena Grandes", una escritora "sin vinculación con Sevilla".