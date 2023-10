Spreen anuncia que no quiere participar en el 'Rewind Hispano': "Me parece una estupidez, es mucho dinero para un solo vídeo"

Hace un año por estas fechas, los streamers españoles estaban debatiendo cuánto dinero podían poner de sus cuentas millonarias para ayudar financiar el Rewind Hispano, cuyo presupuesto rondaba los 150.000 euros.

Este año parece que el problema no será el dinero, sino las ausencias. Tras rumores de que había gente que no quería participar, el creador argentino Spreen ha sido el primero en confesar sus pocas ganas de grabar su parte.

Además, también ha aprovechado su directo hablando del tema para revelar la mala experiencia que tuvo el año pasado y quejarse de lo caro que es el proyecto.

Recordando que ElXokas, y muchos otros, pusieron 10.000 euros, aseguró que le parece "una estupidez" por un vídeo que es un "resumen de la comunidad". "Y que esa plata ni siquiera sea suficiente", se ha quejado: "Me parece mucha plata".

"Acá que en Argentina no se vive una situación muy estable, que un streamer diga que donó 10.000 dólares...", continuó, revelando que él ofreció 500 dólares y le dijeron: "Con eso no hacemos nada".

También ha reconocido que ese dinero, realmente él, no lo vio en su producción. Mientras que Alec Molón viajó a México a grabar, no se pasó por Argentina y le envió un simple fotógrafo a Spreen.

"No me gustó mucho y no tengo ganas de grabarlo este año", ha reconocido, recordando que el año pasado todo fue "muy rápido" y se rodó en el "estudio de su mánager".