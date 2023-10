El PSOE y Vox sacan adelante las mejoras presupuestarias que le tumbaron a Sanz hace una semana

Después de la tormenta siempre llega la calma. Tras el primer intento fallido del pasado viernes 4 de octubre en el que todos los grupos de la oposición en bloque tumbaron la urgencia del pleno convocado a instancias del PP para aprobar nueve mejoras presupuestarias por valor de 14 millones de euros, este martes se ha resuelto la sesión con el apoyo unánime de los ediles del PSOE a todas las modificaciones, el voto a favor de VOX en la mayoría de ellas y la abstención de Podemos-IU en casi todas, salvo en dos que si ha apoyado.

Cabe recordar que esta modificaciones del vigente proyecto presupuestario municipal de 2023 incluían apartados como las nuevas contrataciones de personal en Lipasam y el alquiler de camiones compactadores, por importe de 2,7 millones de euros; la segunda campaña de los 'Bonos Sevilla' que incentivan las compras en los comercios, a la que se destinarán 460.000 euros; o una nueva aportación a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) derivada de la subida salarial de la plantilla, por valor de 176.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado un montante de 2,5 millones para el proyecto de 'tranvibús' entre Torreblanca-Sevilla Este y Santa Justa, como consecuencia del incremento del coste de los materiales, y más de 2,4 millones para gastos relacionados con la gala de los Grammy Latino que acogerá la ciudad el próximo mes de noviembre; así como el aumento del crédito de subvenciones para la Cabalgata de Reyes Magos, el Club de Enganches o la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.

Así, el portavoz del Grupo municipal del PP, Juan Bueno, ha agradecido a todos los grupos el haber apostado por sacar adelante de una forma u otra "todos los puntos" y el "tono" de este debate "a diferencia de lo ocurrido en la sesión plenaria de la pasada semana", toda vez que ha supuesto "una semana perdida", ya que en su opinión si estaba justificada la "urgencia", ha apostillado. "Son tiempos de cada cual y lo entiendo" ha proseguido el edil popular dirigiéndose "con respeto" a la oposición y reiterando que "nosotros no debemos perder mucho tiempo", ha aclarado.

En esta ocasión los socialistas han dejado la discusión aparcada y han sido los únicos que han votado a favor de todos los puntos. "Hemos apoyado las nueve modificaciones presupuestarias porque entendemos que son en beneficio de la ciudad" ha apuntado la representante del grupo socialista Sonia Gaya, si bien ha reprochado a Vox su negativa en el punto sobre la aportación a los sindicatos, calificando de poco "rigor" sus palabras.

Precisamente, la formación de Santiago Abascal ha apoyado la mayoría de los puntos aunque ha votado en contra de la subvención a CC.OO y UGT para proyectos de fomento de la calidad en el empleo y prevención de salud laboral por valor de 31.670 euros. Además, se ha abstenido en el punto referente al pago del 50% de los gastos restantes para la celebración de la Gala de los premios Grammy Latino que ascienden a 2.420.000 euros.

Este último ha sido uno de los apartados que más debate ha suscitado entre los grupos. Si bien, la portavoz de Vox, Cristina Peláez ha puntualizado que su grupo "apoya" que se celebren en Sevilla pero argumenta su abstención en que "no vamos a ser cómplices de un gasto cuyo destino no nos dan información" alegando que no conocen los detalles presupuestarios.

De este modo, Vox ha justificado su voto en esa modificación por la "falta de explicaciones acerca del destino final de esa importante cantidad económica", mientras que Bueno le ha replicado que se trata de un "paso previo al contrato administrativo, puesto que es un negociado sin publicidad por la exclusividad exigida por la organización".

En este punto también se ha abstenido Podemos-IU. La misma postura ha tomado la confluencia de izquierdas en casi todas las modificaciones presupuestarias, si bien ha votado a favor en la asignación a los sindicatos y en la aportación a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que ha sido la única mejora traída al pleno que ha contado con el sí unánime de todos los ediles de la corporación.

Por otro lado, la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha insistido en la idea de que la urgencia del pleno de la pasada semana "estaba injustificada" y ha señalado que le parece "poco serio que se refirieran a lo que pasó como una 'pataleta y caprichito' de la oposición -en alusión a unas declaraciones del alcalde al respecto- porque hicimos un ejercicio de responsabilidad y nos tomamos muy en serio la labor de oposición".

En aquella ocasión, el portavoz del PP esgrimió la necesidad de "agilizar" las citadas cuestiones y en las consecuencias negativas que provocó el ciberataque en cuanto a gestión se refiere para dotar de un carácter urgente a la convocatoria de la sesión plenaria, como ha reiterado de nuevo el portavoz popular.