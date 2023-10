The Grefg ataca a Ibai Llanos tras su derrota en la 'King's League': "Parece que me quieres joder la vida"

Con la final de la King's League en Málaga este fin de semana, los sentimientos están a flor de piel entre los presidentes de la liga creada por Gerard Piqué. Especialmente, los de TheGrefg, que ha protagonizado un espectacular enfado después de que un árbitro anulase un gol de su equipo, Saiyans F.C.

Este pasado lunes anunció en directo que, tras estar toda la noche sin dormir, había decidido apelar al comité de la liga para que revisaran esta decisión y le dieran la victoria.

"Fue una situación muy dura de vivir", confesó. "Me hubiera gustado ver a otros presidentes en mi situación", añadió, asegurando que mantuvo la calma a pesar de la injusticia.

Quien no mantuvo la calma fueron los jugadores de Saiyans y su entrenador, Daniel Romo, que ha sido sancionado dos partidos por su actitud. Una noticia que terminó de enfadar a TheGrefg, al enterarse de parte de Ibai Llanos.

"¿Qué cojones te importa?", le preguntaba directamente en directo al streamer vasco, enfadado de que Ibai haya estado "chismoseando" en los vestuarios tras el partido de Saiyans.

"No me toques los cojones porque un día parece que estamos de puta madre y otro que me quieres joder la vida", ha advertido a Llanos que, por supuesto, ha respondido en directo también.

Para empezar, ha aclarado que acudió a los vestuarios a consolar al árbitro, que incluso lloró tras los insultos de los jugadores y el entrenador.

"Yo creo que en esta situación hay que ser más autocrítico", le ha recomendado Llanos: "Nos tenemos que relajar y tenemos que disfrutar. Tienes que hacer un poco de autocrítica porque la imagen de ayer es lo más dantesco que he visto nunca en la King's League".

Así, ha empezado un cruce de declaraciones y respuestas que ha ido complicándose cada vez más, con Piqué intentando calmar a TheGrefg, por otro lado.

La noche del lunes ha quedado eclipsada en Twitch por este enfrentamiento y queda pendiente de resolución. Parece que la relación entre los presidentes está peor que nunca.